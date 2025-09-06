Hoa hậu Thùy Tiên đòi tăng cổ phần 'vì kẹo Kera đắt khách'

Hành vi của Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Thùy Tiên), Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs, Thành viên HĐQT) được nêu trong kết luận điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) vừa hoàn tất, đề nghị VKS truy tố về tội Lừa dối khách hàng theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Liên quan vụ án, Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt - CER) và Lê Thành Công (Thành viên HĐQT) bị cáo buộc cùng hành vi.

Đối với các bị can khác từng bị khởi tố cùng vụ án, trong đó có Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life), C01 quyết định tách hành vi để tiếp tục điều tra, xử lý về tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Hoa hậu Thùy Tiên (thứ 2, bên phải), Hằng Du Mục (giữa), Quang Linh Vlogs (trái) trong lần quảng cáo ở "vùng nguyên liệu" làm kẹo Kera. Ảnh: Cắt từ video

Theo kết luận điều tra, Công ty CER đăng ký lần đầu năm 2024 tại TP HCM, vốn điều lệ 5 tỷ đồng, sau đó nâng lên 15 tỷ đồng. Trong 6 cổ đông cùng sáng lập, góp vốn mở công ty có Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục.

Thực phẩm kẹo bổ sung SuperGreens Gummies (kẹo Kera) là sản phẩm của Hoa hậu Thùy Tiên cùng các cổ đông của Công ty CER cùng lên ý tưởng hợp tác. Nhóm này thống nhất sẽ làm thủ tục thành lập Công ty cổ phần Kera Việt Nam, để Thùy Tiên góp 25% cổ phần. Nhưng do không kịp làm thủ tục nên từ tháng 11/2024, nhóm sử dụng pháp nhân của Công ty CER thuê Công ty Asia sản xuất với giá 32.452 đồng một hộp để kịp ra mắt sản phẩm.

Việc phân chia lợi nhuận từ việc kinh doanh kẹo Kera vẫn như thống nhất từ trước - tức Thùy Tiên hưởng 25%, còn nhóm CER hưởng 75%.

Để bán được nhiều sản phẩm, Công ty CER giới thiệu, quảng bá kẹo và bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok. Hơn nữa, Hoa hậu Thùy Tiên cùng Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs đến các vùng nguyên liệu, quay video về quy trình sản xuất kẹo. Các video quảng cáo được đăng tải lên TikTok có tích xanh của cá nhân Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs.

Trong phiên livestream đầu tiên hôm 12/12/2024, nhóm chưa có sản phẩm nên khách phải đợi 7-14 ngày. Dù vậy, buổi phát sóng đã bán được 2.836 đơn hàng, tổng cộng 3.109 hộp kẹo. Nhân với giá 129.000 đồng một hộp, phiên livestream đã thu về 400 triệu đồng.

Nhận thấy có lợi nhuận cao, Hoa hậu Thùy Tiên đề nghị nâng % lợi nhuận từ việc bán kẹo lên từ 5-10 %, tương ứng việc Tiên sẽ sở hữu 30-35% cổ phần. Chốt lại, nhóm CER để Tiên sở hữu 30% (nâng 5% so với thỏa thuận ban đầu).

Hoa hậu Thùy Tiên lúc bị bắt. Ảnh: Linh Đan

Dùng kẹo Kera 'tiêu hóa tốt' do Sorbitol 70%

Kẹo gồm 22 nguyên liệu, trong đó có 10 loại bột rau củ quả, chiếm tỷ lệ 28,13% nguyên liệu đưa vào sản xuất như bột cải bó xôi, rau má, chùm ngây, diếp cá, cần tây, chuối xanh, cà rốt... Sản phẩm được đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ.

Hoa hậu Thùy Tiên cùng các cổ đông CER là chủ sở hữu kẹo Kera, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và người tiêu dùng về chất lượng, nguyên liệu, thành phần các chất trong sản phẩm. Tuy nhiên, xuyên suốt quá trình sản xuất và bán hàng, nhóm này lại không quan tâm đến chất lượng của kẹo, không chú ý đến việc thực tế kẹo sản xuất bằng nguyên liệu gì.

Công an đánh giá, nhóm Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs chỉ quan tâm đến hình thức, mẫu mã, bố cục trình bày, logo, hình ảnh thể hiện trên nhãn mác; bao bì sản phẩm và đặt tên sản phẩm thương mại là "Kera". Thực tế, quá trình sản xuất, kiểm nghiệm, làm hồ sơ đều do tự công bố.

C01 cho rằng, các nghi phạm đều biết trên phiếu kết quả kiểm nghiệm kèm theo hồ sơ công bố thì hàm lượng chất xơ rất thấp - chỉ chiếm 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau.

Họ cũng không biết Asia Life dùng nguyên liệu nào để sản xuất kẹo, có phải từ 10 loại rau củ quả tự nhiên thu mua từ vùng nguyên liệu chuẩn VietGap hay là mua sẵn bột của các nhà cung cấp rồi phối trộn; không biết rõ thành phần và tỷ trọng các loại bột rau in trên nhãn bao bì sản phẩm có đúng với thực tế hay không.

Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục lúc bị bắt. Ảnh: Linh Đan

Tuy nhiên, nhóm "người nổi tiếng" vẫn chia sẻ thông tin, giới thiệu công dụng của kẹo Kera đến người tiêu dùng trong 5 phiên phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội vào các ngày đầu năm 2025. Với mục đích tăng doanh thu, lợi nhuận bán hàng, các KOL này đã quảng bá sản phẩm sai sự thật thể hiện, theo cơ quan điều tra.

Họ giới thiệu: "Kẹo Kera được sản xuất từ 10 loại rau củ quả tự nhiên, thu mua từ các nông trại đạt tiêu chuẩn VietGap của Công ty Asia tại Đà Lạt. Kẹo không sử dụng đường mà vẫn có độ ngọt tự nhiên từ cây cỏ ngọt, có công dụng bổ sung chất xơ, tốt cho tiêu hóa".

Quang Linh Vlogs còn phát ngôn rằng "một viên kẹo tương ứng với một đĩa rau luộc" để thu hút khách hàng.

Trên thực tế, Asia không có vùng trồng nguyên liệu mà mua sẵn các loại bột, chất phụ gia để sản xuất kẹo. Trong đó hàm lượng bột rau củ quả chỉ chiếm tỷ lệ từ 0,61% đến 0,75% - thấp hơn rất nhiều lần so với hàm lượng bột rau củ quả theo nội dung tự công bố (28,13%). Ngoài ra kẹo còn sử dụng chất Sorbitol 70% (chiếm tỷ lệ 35%), đường cát Sacharose (chiếm tỷ lệ 12%) để thay thế thành phần "chiết xuất từ lá cỏ ngọt" ghi trên bản tự công bố.

Do tin tưởng vào các quảng cáo sai sự thật của người nổi tiếng, nhiều người tiêu dùng đã đặt mua kẹo Kera. Thực chất việc "tốt cho tiêu hóa, nhuận tràng" là do tác dụng của chất Sorbitol 70% có trong sản phẩm.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 12/2024 đến 2/2025, Công ty Asia đã bán 160.127 hộp kẹo Kera cho CER, tổng giá trị 5,6 tỷ đồng. Sau đó, CER bán ra thị trường gần 130.000 hộp, thu về 17,5 tỷ đồng; còn 5.700 hộp đi từ thiện và cho các cá nhân quảng cáo sản phẩm; 24.800 hộp chưa bán.

C01 kết luận, Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs đã quảng cáo sai sự thật để lừa người tiêu dùng mua kẹo Kera, thu lợi bất chính 12,4 tỷ đồng. Trong đó, Thùy Tiên được CER trả 6,8 tỷ đồng; Quang Linh Vlogs nhận 182 triệu đồng và Hằng Du Mục 177 triệu đồng.

Tính đến ngày 28/8, Công ty CER đã hoàn trả 1,3 tỷ đồng cho gần 3.800 khách hàng đã mua hơn 9.600 hộp kẹo.