Vì sao Phạm Thị Nhật Lệ, chị gái Quang Linh Vlogs, không bị xử lý hình sự?

Trong kết luận điều tra vụ án Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục), Phạm Quang Linh (còn gọi là Quang Linh Vlogs), và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021), Cơ quan điều tra xác định các bị can đã lừa dối khách hàng, thu lợi bất chính 12,4 tỉ đồng.

Bị can Phạm Quang Linh. Ảnh: CACC

Theo kết luận điều tra, Tập đoàn Chị Em Rọt thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0318741641, do Sở KH-ĐT TP HCM (nay là Sở Tài chính TP HCM) cấp đăng ký lần đầu ngày 5-11-2024, trụ sở tại số 144 - 148 đường phố 11 (Khu phố 5, phường Bình Trưng, TP HCM).

Vốn điều lệ ban đầu là 5 tỉ đồng, sau đó đăng ký tăng vốn thành 15 tỉ đồng nhưng thực góp là 10 tỉ đồng. Tập đoàn này kinh doanh chính là sản xuất phim, điện ảnh, quay video và chương trình truyền hình chi tiết, buôn bán, kinh doanh thực phẩm.

Tập đoàn Chị Em Rọt có 6 cổ đông sáng lập, trong đó Lê Tuấn Linh đăng ký góp 2,25 tỉ đồng (thực góp 1,5 tỉ đồng), Hằng Du Mục đăng ký góp 3,75 tỉ đồng (thực góp 2,5 tỉ đồng), Quang Linh Vlogs đăng ký góp hơn 2 tỉ đồng (thực góp 1,367 tỉ đồng), Lê Thành Công đăng ký góp 2,85 tỉ đồng (thực góp 1,9 tỉ đồng), trợ lý của Quang Linh Vlogs Trần Chí Tâm đăng ký góp và thực góp bằng Quang Linh Vlogs, Phạm Thị Nhật Lệ (chị ruột Quang Linh Vlogs) đăng ký góp 2,49 tỉ đồng (thực góp 1,366 tỉ đồng).

Theo kết luận điều tra, "thực phẩm bổ sung SuperGrees Gummies" (kẹo Kera) là sản phẩm của hoa hậu Thùy Tiên cùng 6 cổ đông Tập đoàn Chị Em Rọt lên ý tưởng hợp tác và thống nhất sẽ làm thủ tục thành lập Công ty cổ phần Kera Việt Nam. Khi thành lập sẽ là công ty con của Tập đoàn Chị Em Rọt và theo thỏa thuận hoa hậu Thùy Tiên góp 25% cổ phần, 6 cổ đông Tập đoàn Chị Em Rọt góp tỉ lệ.

Tuy nhiên, do bận công việc, không kịp làm thủ tục thành lập nên từ tháng 11-2024 các cá nhân đã sử dụng pháp nhân Tập đoàn Chị Em Rọt ký hợp đồng thuê Công ty cổ phần Asia Life (Công ty Asia) sản xuất kẹo Kera với giá 32.453 đồng/hộp 30 viên để kịp ra mắt sản phẩm, làm hồ sơ tự công bố sản phẩm và bán hàng trong các phiên livestream trên Tiktok của Hằng mục, Quang Linh Vlogs, có sự tham gia của hoa hậu Thùy Tiên.

Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs (từ trái qua) trong một lần livestream bán kẹo Kera. Ảnh: Cắt từ video

Theo thỏa thuận, doanh thu từ việc kinh doanh kẹo Kera vẫn dựa trên tỉ lệ thỏa thuận góp vốn, Thùy Tiên được chia 25% lợi nhuận, 6 cổ đông Tập đoàn Chị Em Rọt được chia 75%. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định, thành phần công bố và in trên bao bì kẹo Kera trên thực tế dưới 70% nên được xác định là hàng giả về chất lượng.

Với mục đích tăng doanh thu, lợi nhuận bán hàng nên nhóm bị can đã lợi dụng sự nổi tiếng, có ảnh hưởng trên mạng xã hội, dàn dựng kịch bản, quay video quảng bá, giới thiệu và livestream bán hàng trên TikTok để đưa ra các hình ảnh trực quan, sinh động, thể hiện kẹo Kera được làm từ 10 loại rau củ tự nhiên. Đây là thông tin sai sự thật, phóng đại công dụng. Về bản chất, kẹo Kera chỉ là kẹo thông thường, mua sẵn bột rau và các chất phụ gia để phối trộn, thu lợi bất chính 12,4 tỉ đồng.

Ngoài các bị can bị xử lý hình sự, Cơ quan điều tra còn xác định Phạm Thị Nhật Lệ (chị gái Phạm Quang Linh), là cổ đông Công ty Chị Em Rọt, góp vốn hơn 1.36 tỉ đồng (chiếm tỉ lệ 13,66%) đã không tham gia vào quá trình bàn bạc, trao đổi với các bị can khác để sản xuất kẹo Kera. Phạm Thị Nhật Lệ không biết về nguồn gốc nguyên liệu để sản xuất kẹo Kera; không nắm được thành phần và tỉ trọng các loại bột rau in trên nhãn mác, bao bì sản phẩm có đúng với thực tế sản xuất hay không. Trong quá trình quay quảng cáo tại Đà Lạt và Đắk Lắk thì Lệ đi cùng đoàn nhưng không tham gia cùng Phạm Quang Linh và Nguyễn Thị Thái Hằng quay video quảng bá, giới thiệu và bán kẹo Kera.

Cá nhân Phạm Thị Nhật Lệ căn cứ thông tin trên nhãn sản phẩm kẹo rau Kera để giới thiệu thành phần kẹo gồm 10 loại bột rau củ quả (như cải bó xôi rau má, cần tây, chùm ngây, diếp cá, khoai lang tím, bí đỏ, cà rốt, chuối xanh, táo xanh) và sử dụng tài khoản tiktok "Nhật Lệ" để trực tiếp bán hàng theo phương thức tiếp thị liên kết sản phẩm kẹo Kera. Theo đó, Lệ đã bán được 385 hộp kẹo với giá gần 89 triệu đồng và được hưởng tiền hoa hồng là hơn 8,7 triệu đồng.

Nhận thấy mình có trách nhiệm với vai trò là cổ đông Công ty Chị Em Rọt nên ngày 25-8-2025, Phạm Thị Nhật Lệ đã tự nguyện nộp hơn 367 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để cùng các bị can khác khắc phục hậu quả vụ án. Do đó, Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan điều tra xác định thấy chưa có cơ sở để xử lý Phạm Thị Nhật Lệ về tội "Lừa dối khách hàng" trong vai trò đồng phạm với Phạm Quang Linh và các bị can khác.