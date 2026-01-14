Quốc hội Ukraine thông qua việc miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng

Ông Shmigal nộp đơn từ chức vào tuần trước, trong bối cảnh Tổng thống Volodymyr Zelensky tiến hành cải tổ nội các sau một vụ bê bối tham nhũng lớn liên quan đến một số cộng sự thân cận, kéo theo hàng loạt quan chức cấp cao từ chức.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denis Shmigal. Ảnh: AP

Tại phiên họp hôm 13/1, 265 nghị sĩ Ukraine đã bỏ phiếu ủng hộ việc miễn nhiệm ông Shmigal, vượt ngưỡng tối thiểu 226 phiếu cần thiết để thông qua.

Cũng trong phiên họp này, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu xác nhận việc cách chức Bộ trưởng Chuyển đổi số Mikhail Fedorov, một đồng minh thân cận của Tổng thống Zelensky.

Trước đó, ông Zelensky đã đề cử ông Shmigal đảm nhiệm chức Bộ trưởng Năng lượng và tiến cử ông Fedorov làm Bộ trưởng Quốc phòng. Tuy nhiên, Quốc hội đã không phê chuẩn các đề xuất này do không đạt đủ số phiếu cần thiết. Một cuộc bỏ phiếu lại dự kiến sẽ được tiến hành vào hôm 14/1.

Ukraine hiện không có Bộ trưởng Năng lượng kể từ tháng 11/2025, sau khi bà Svetlana Grinchuk từ chức liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng lớn tại công ty điện hạt nhân nhà nước Energoatom, doanh nghiệp phụ thuộc đáng kể vào nguồn hỗ trợ tài chính từ phương Tây.

Theo các cơ quan chống tham nhũng của Ukraine, ông Timur Mindich - đối tác kinh doanh lâu năm của Tổng thống Zelensky - bị cáo buộc điều hành một đường dây nhận hối lộ trị giá khoảng 100 triệu USD trong lĩnh vực năng lượng. Những tiết lộ này đã dẫn đến việc bà Grinchuk từ chức, đồng thời kéo theo quyết định cách chức Bộ trưởng Tư pháp German Galushchenko và Chánh Văn phòng Tổng thống Andrey Yermak.

Trong những tuần gần đây, các nhà điều tra Ukraine cũng cho biết đã phát hiện một vụ việc tham nhũng khác liên quan đến cáo buộc mua bán phiếu bầu trong Quốc hội. Một trong những nghi phạm chính là nghị sĩ Yury Kisel, được cho là có mối liên hệ với ông Sergey Shefir - người đồng sáng lập hãng sản xuất chương trình hài của ông Zelensky và từng giữ chức Chánh Văn phòng Tổng thống trong chiến dịch bầu cử năm 2019.