Tạm giữ tài xế xe tải 48 tấn làm sập cầu 5 tấn ở Long An

Tạm giữ tài xế xe tải 48 tấn làm sập cầu 5 tấn ở Long An

Chủ Nhật, ngày 07/11/2021 17:58 PM (GMT+7)

Công an tạm giữ hành chính lái xe tải làm sập nhịp dẫn cầu dây văng Bình Phong Thạnh bắc qua sông Vàm Cỏ Tây.

Theo Công an huyện Mộc Hóa (Long An), đơn vị đã tạm giữ hành chính đối với lái xe Nguyễn Duy Sỹ (30 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) để làm rõ hành vi điều khiển xe tải chở quá tải trọng gây sập nhịp dẫn cầu dây văng Bình Phong Thạnh bắc qua sông Vàm Cỏ Tây.

Đồng thời, tổ chức lực lượng điều tiết các phương tiện ô tô đi theo tuyến QL62, tỉnh lộ 817 vào trung tâm hành chính huyện. Riêng mô tô, xe gắn máy từ các xã biên giới vào trung tâm hành chính huyện và ngược lại đi theo bến phà tạm cách cầu dây văng khoảng 1km về phía thượng lưu. Tại đây, huyện bố trí 2 phà phục vụ người dân 24/24.

Xe tải trên 48 tấn qua cầu dây văng 5 tấn gây sập toàn bộ nhịp dẫn của cầu.

Ông Nguyễn Hoài Trung, Phó Giám đốc Sở GTVT Long An cho biết, xe tải do lái xe Sỹ điều khiển chở nhựa đường có tải trọng trên 48 tấn, trong khi thiết kế cầu dây văng có 5 tấn. Sở đang phối hợp các ngành chức năng huyện khẩn trương cẩu phương tiện và bốc dỡ toàn bộ nhựa đường trên xe tải ra khỏi hiện trường. Đồng thời khảo sát, đánh giá mức độ thiệt hại do lái xe Sỹ gây ra, bước đầu xác định thiệt hại toàn bộ nhịp dẫn của cầu, khoảng 12m.

“Trung tâm kiểm định chất lượng công trình Long An đang kiểm định toàn bộ trụ dây văng và dây văng, dầm và trụ cầu để sớm khắc phục, sửa chữa đảm ATGT, phục vụ đi lại của người dân. Dự kiến sửa chữa trong 45 ngày”, ông Trung cho biết.

Lực lượng chức năng đang cẩu xe tải gây sập cầu ra khỏi hiện trường.

Như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 3h sáng 7/11, xe tải mang BKS 60C-566.58 do lái xe Sỹ điều khiển, chở nhựa đường chạy từ đường tỉnh 817 thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa sang trung tâm hành chính huyện để thi công công trình. Khi vừa lên nhịp dẫn của cầu thì bị sập, toàn bộ nhịp dẫn khoảng 12m cùng xe tải rơi xuống mé sông. Rất may tai nạn xảy ra vào ban đêm, không gây thiệt về người.

