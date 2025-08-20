Báo Mỹ: Địa điểm Nhà Trắng "nhắm" cho thượng đỉnh Trump - Putin - Zelensky

Mỹ được cho là đang rục rịch tìm địa điểm tiềm năng để tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ, Nga, Ukraine. Ảnh: MSNBC

Tờ Politico của Mỹ ngày 19/8 dẫn một lời một quan chức (giấu tên) trong chính quyền ông Trump cho hay, Budapest, thủ đô Hungary – nước láng giềng của Ukraine, được Nhà Trắng nhắm tới như một địa điểm lý tưởng để tổ chức thượng đỉnh ba bên Mỹ - Nga - Ukraine.

Theo tờ báo Mỹ, cơ quan Mật vụ Mỹ đang bắt đầu quá trình chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh ở Hungary. Thủ tướng Hungary Viktor Orban được cho là có quan hệ thân thiết với ông Trump từ nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ đầu tiên.

Tại cuộc họp báo ngày 19/8, bà Karoline Leavitt, Thư ký báo chí Nhà Trắng, nói: “Tôi sẽ không xác nhận hay phủ nhận địa điểm” khi được hỏi về khả năng chọn Budapest làm nơi tổ chức thượng đỉnh ba bên.

Dù Mật vụ Mỹ thường khảo sát nhiều địa điểm khác nhau, Budapest đang nổi lên như lựa chọn hàng đầu. Tuy nhiên, vẫn có những phương án khác: Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ muốn gặp tại Moscow (Nga), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất Geneva (Thụy Sĩ), còn phía Thụy Sĩ cũng sẵn sàng tổ chức thượng đỉnh với cam kết bảo đảm an toàn cho tất cả các bên.

Việc tổ chức thượng đỉnh ba bên ở Hungary có thể nhắc lại ký ức về Bản ghi nhớ Budapest năm 1994, theo đó Mỹ, Anh và Nga từng cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền và biên giới Ukraine để đổi lấy việc Kiev từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Tương lai của hội nghị vẫn chưa chắc chắn. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết sau cuộc họp giữa lãnh đạo châu Âu và ông Zelensky tại Nhà Trắng ngày 18/8 rằng một cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky có thể diễn ra trong vài tuần tới. Ông Trump cũng tuyên bố trên mạng xã hội rằng ông sẽ tham gia một hội nghị ba bên, coi đây là bước cuối trong lộ trình hòa bình được thúc đẩy sau cuộc gặp với ông Putin tại Alaska (Mỹ) tuần trước.

Phía Nga có phần thận trọng hơn. Ngoại trưởng Sergey Lavrov nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình nhà nước ngày 19/8 rằng Moscow không loại trừ đối thoại với Ukraine, nhưng nhấn mạnh quá trình phải “từng bước, bắt đầu từ cấp chuyên gia rồi mới tiến tới các giai đoạn cao hơn”.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Leavitt cũng cho biết ông Putin đã đồng ý gặp ông Zelensky, và Nhà Trắng đang phối hợp với hai bên để cuộc gặp song phương có thể diễn ra, sau đó mới tính đến hội nghị ba bên có sự tham dự của ông Trump.

Tại Washington, Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, sẽ chủ trì cuộc họp với các đối tác quân sự từ Đức, Anh, Pháp, Phần Lan và Ý vào cuối ngày 20/8 để bàn về vấn đề bảo đảm an ninh cho Ukraine. Cũng trong ngày này, 32 lãnh đạo quân sự NATO dự kiến họp video trực tuyến, do Đô đốc Giuseppe Dragone (Ý) – Tư lệnh tối cao NATO – chủ trì, cùng sự tham gia của Tướng Alexus Grynkewich, Tư lệnh mới của Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ.

Chuỗi cuộc họp khẩn cấp cho thấy khối lượng công việc lớn mà các đồng minh châu Âu phải đối mặt, khi vừa xem xét khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine, vừa cân nhắc mua thêm vũ khí do Mỹ sản xuất để hỗ trợ Kiev.