Từ vụ vợ sát hại chồng ở Phú Thọ: Cảnh báo về cách ứng xử trong hôn nhân của giới trẻ

Vụ án người vợ trẻ ra tay sát hại chồng vì mâu thuẫn tại Phú Thọ mới đây khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Từ một mái ấm từng được xây dựng trên nền tảng tình yêu, bi kịch gia đình đã kết thúc bằng tội ác. Đằng sau hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng ấy, câu hỏi lớn đặt ra là vì sao một mâu thuẫn trong hôn nhân lại được giải quyết bằng bạo lực thay vì đối thoại, chia sẻ?

Từ góc nhìn pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Nam - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi sát hại người khác, bất kể nguyên nhân nào đều bị coi là tội giết người, với mức hình phạt rất nghiêm khắc, có thể từ 7 năm tù đến tù chung thân hoặc tử hình theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào khía cạnh pháp luật sẽ bỏ qua những yếu tố xã hội sâu xa dẫn đến hành vi phạm tội. Đây chính là điểm cần được phân tích để thấy rõ khoảng trống trong ứng xử vợ chồng, đặc biệt là ở những cặp đôi trẻ thuộc thế hệ Gen Z.

Hiện trường vụ án mạng đau lòng ở Phú Thọ. Ảnh cắt từ clip

Theo luật sư Nguyễn Văn Nam, nhiều nghiên cứu xã hội học chỉ ra rằng, hôn nhân của giới trẻ hiện nay thường bắt đầu từ tình yêu nhanh, quyết định sớm, nhưng lại thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc và giải quyết xung đột. Khi xảy ra bất đồng, không ít cặp vợ chồng chọn cách im lặng, bỏ qua, hoặc cực đoan hơn là cãi vã, bạo lực.

Vụ án ở Phú Thọ là minh chứng đau lòng cho sự thiếu hụt kỹ năng đối thoại và thiếu sự hỗ trợ từ các thiết chế xã hội, cộng đồng trong việc tháo gỡ mâu thuẫn hôn nhân. Luật sư Nguyễn Văn Nam cho rằng các cặp vợ chồng trẻ cần nhận thức rõ: bạo lực không bao giờ là giải pháp. Một hành động thiếu kiềm chế có thể hủy hoại cả cuộc đời, không chỉ của bản thân mà còn của con cái, gia đình hai bên và cả cộng đồng.

Giải quyết mâu thuẫn hôn nhân cần đặt trên nền tảng pháp luật và sự tôn trọng lẫn nhau. Trong những trường hợp xung đột căng thẳng, có nhiều cách thức để lựa chọn thay vì bạo lực: nhờ sự tư vấn của chuyên gia tâm lý, tham gia các khóa học kỹ năng hôn nhân - gia đình, hoặc trong tình huống không thể dung hòa, ly hôn là một lối thoát hợp pháp và nhân văn hơn nhiều so với việc dùng dao kéo để kết thúc bi kịch.

Một thực tế đáng lưu tâm là hiện nay, giáo dục kỹ năng sống, đặc biệt là kỹ năng ứng xử trong hôn nhân, chưa được coi trọng trong nhà trường cũng như trong xã hội. Điều này khiến nhiều bạn trẻ bước vào đời sống vợ chồng với tâm thế non nớt, dễ bị cuốn theo cảm xúc tức thời. Chính sự thiếu chuẩn bị này đã góp phần biến mâu thuẫn nhỏ thành bi kịch lớn.

Cũng theo luật sư Nguyễn Văn Nam, pháp luật Việt Nam đã có hệ thống quy định chặt chẽ về phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của vợ, chồng. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi, có hiệu lực từ năm 2023) đã bổ sung nhiều biện pháp ngăn ngừa và xử lý hành vi bạo lực, trong đó có cơ chế hỗ trợ hòa giải, tư vấn tâm lý. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng hơn vẫn là thay đổi nhận thức xã hội, bạo lực không phải là quyền lực trong gia đình, mà là hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức.

Vụ án vợ sát hại chồng ở Phú Thọ là một lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với xã hội, về cách giáo dục, nhìn nhận cuộc sống, gia đình của thế hệ Gen Z. Nó nhắc nhở rằng tình yêu, nếu không được nuôi dưỡng bằng sự thấu hiểu và trách nhiệm, hoàn toàn có thể biến thành hận thù và tội ác.

Với giới trẻ bước vào hôn nhân, nhất là thế hệ Gen Z, vốn năng động nhưng cũng dễ cực đoan, cần học cách kiềm chế bản thân, tôn trọng pháp luật, đồng thời chủ động tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp khủng hoảng.

Ngoài ra, xã hội cũng cần tạo thêm nhiều "van an toàn" để giúp các cặp vợ chồng tháo gỡ mâu thuẫn, từ các trung tâm tư vấn hôn nhân, đường dây nóng hỗ trợ tâm lý, cho tới việc nâng cao hiệu quả hòa giải ở cơ sở. Chỉ khi mỗi cá nhân ý thức được giới hạn của mình, và khi cộng đồng có cơ chế hỗ trợ kịp thời, những bi kịch đau lòng như vụ án ở Phú Thọ mới không còn tái diễn.