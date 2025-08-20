Công an TP Cần Thơ giải cứu cô gái bị 'bắt cóc online'

Ngày 19-8, tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết Công an phường Tân An, TP Cần Thơ vừa kịp thời phối hợp giải cứu một cô gái bị các đối tượng giả danh công an lừa đảo bằng chiêu "bắt cóc online", chiếm đoạt số tiền 466 triệu đồng.

Trước đó, chiều 18-8, ông NHM trình báo con gái là ML (18 tuổi) có dấu hiệu bị các đối tượng giả danh công an gọi điện đe dọa, lừa đảo, buộc phải chuyển tiền và tự cách ly khỏi gia đình.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân An phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ và Công an phường Cái Khế triển khai xác minh.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã phát hiện, giải cứu ML an toàn tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Cái Khế, chỉ sau 6 giờ tiếp nhận tin báo.

Các đối tượng lừa bắt cóc online nạn nhân rồi liên hệ gia đình nạn nhân đưa tiền chuộc để chiếm đoạt 466 triệu đồng. Ảnh: CACC

Điều tra ban đầu, từ sáng cùng ngày, các đối tượng liên tục gọi điện, tự xưng cơ quan công an, đe dọa ML có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật. Nhóm này buộc nạn nhân tải ứng dụng, thực hiện gọi video và yêu cầu mang tài sản đi cầm cố để chuyển vào tài khoản chỉ định. Tổng số tiền ML đã chuyển là 466 triệu đồng.

Công an TP Cần Thơ thông tin thời gian qua, dù đã nhiều lần cảnh báo thủ đoạn giả danh công an để lừa đảo, vẫn có trường hợp mất cảnh giác, bị kẻ xấu lợi dụng.

Công an khuyến cáo phụ huynh, thầy cô cần trang bị kỹ năng nhận diện lừa đảo cho con em, nhắc nhở các em tuyệt đối không tin lời hù dọa, khi gặp tình huống bất thường cần báo ngay cho người thân hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.