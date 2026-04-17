Tạm giữ người đàn ông lái Mercedes chặn ô tô, đánh tài xế sau va chạm ở Hà Nội

Trước đó, tối 16/4, ông Ngân điều khiển ô tô lên cầu vượt Trần Duy Hưng (hướng về đường Nguyễn Chí Thanh) thì va chạm với một ô tô khác.

Sau đó, ông Ngân lái xe xuống chân cầu, ép ô tô kia vào đầu ngõ 99 Nguyễn Chí Thanh. Khi dừng xe, ông Ngân chửi bới, cho rằng đối phương “đi láo”, không nhường đường rồi hành hung người này.

Gây sự xong, ông Ngân điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường.

Ông Nguyễn Ngọc Ngân tại cơ quan công an.

Ông Ngân đánh tài xế sau va chạm giao thông. Ảnh: Cắt từ clip

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Công an phường Láng đã khẩn trương vào cuộc, làm việc với ông Ngân. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở của ông Ngân là 0,066 mg/l khí thở.

Theo cơ quan chức năng, hành vi của ông Ngân đã làm mất an ninh trật tự, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.