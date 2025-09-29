Tâm bão số 10 ít di chuyển trong những giờ qua, vẫn đứng yên ở biên giới Nghệ An - Lào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 10, tại trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 10, giật cấp 14; nước dâng do bão cao 1,6m; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 10, giật cấp 11; ...

Trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bắc Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6-9, giật cấp 10-12, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14. Tại trạm Diễn Châu (Nghệ An) gió mạnh cấp 11, giật cấp 13; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Tâm bão số 10 ít di chuyển trong những giờ qua.

Hồi 10 giờ ngày 29/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 104,5 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực biên giới Nghệ An - Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo đến 22 giờ ngày 29/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp tại vị trí 20,2N – 102,1E, trên khu vực Thượng Lào, cường độ gió cấp 6.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3. Khu vực chịu ảnh hưởng gồm vùng biển từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh (bao gồm đảo Hòn Ngư); Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu)

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) và vùng biển từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh (bao gồm đảo Hòn Ngư) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động mạnh. Ven biển và các đảo các tỉnh từ Quảng Ninh - Nghệ An có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m.

Cảnh báo nguy cơ cao ngập tại các khu vực trũng, thấp, đường giao thông ven biển, ven sông do nước dâng kết hợp với triều cường và sóng lớn vào trưa và chiều ngày 29/9.

Trên đất liền, khu vực từ Ninh Bình đến Bắc Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Từ trưa 29/9–30/9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Lào Cai và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h). Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Từ trưa 29/9 đến đêm 29/9, tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm.