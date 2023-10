Tài xế phóng tốc độ cao, chống đối CSGT vì xe quá hạn lưu hành

Tối 7/10, Trung tá Phan Quang Pháp, Trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Hải (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đang phối hợp với Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) lấy lời khai đối với tài xế điều khiển xe tải BKS 43C-035.29 có hành vi chống đối lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hải phát hiện xe tải BKS 43C-035.29 có dấu hiệu vi phạm giao thông, dù xe đã hết hạn lưu hành nhưng vẫn hoạt động trên một số tuyến đường tại địa bàn quận Ngũ Hành Sơn nên đưa vào diện theo dõi, xử lý.

Tài xế Đặng Ngọc Dũng cùng chiếc xe tải quá hạn lưu hành bị tạm giữ tại cơ quan Công an.

Qua nhiều ngày mật phục, đến chiều tối 7/10, Tổ công tác tuần tra của Trạm cửa ô Hòa Hải đã phát hiện xe tải BKS 43C-035.29 đang lưu thông trên đường Hoàng Kế Viêm (quận Ngũ Hành Sơn), ngay lập tức tiến hành yêu cầu dừng xe tải để kiểm tra.

Tuy nhiên, khi có sự xuất hiện của lực lượng CSGT, tài xế xe tải BKS 43C-035.29 đã không chấp hành hiệu lệnh, mà đâm vào xe tuần tra của CSGT, rồi tăng ga bỏ trốn sự truy đuổi của Tổ nghiệp vụ qua nhiều tuyến đường trung tâm thành phố.

Bằng biện pháp nghiệp vụ và đặc biệt là để đảm bảo an toàn cho người đi đường, lực lượng CSGT đã khéo léo dồn đối tượng cùng xe tải BKS 43C-035.29 chạy về tuyến đường Đỗ Bá, sau đó áp sát xe vi phạm vào bãi đậu xe của một đơn vị dạy lái xe để khống chế.

Không còn đường trốn chạy, tài xế xe tải đã nhảy khỏi cabin, chui xuống gầm xe định trốn nhưng cuối cùng phải ngoan ngoãn chịu sự khống chế của lực lượng CSGT về trụ sở Công an phường Mỹ An để làm việc.

Tại cơ quan Công an, tài xế xe tải BKS 43C-035.29 khai nhận tên là Đặng Ngọc Dũng (SN 1971, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Lý do tăng tốc, bỏ chạy gây nguy hiểm cho người và phương tiện trên đường là do xe tải đã hết thời hạn lưu hành, nên muốn trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng CSGT.

Bỏ chạy, lái xe với tốc độ cao, gây nguy hiểm cho người đi đường và phương tiện, nhưng cuối cùng tài xế xe tải Đặng Ngọc Dũng đã bị CSGT khống chế đưa về trụ sở Công an để làm việc.

Đến 21h tối cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tiến hành lấy lời khai, xác minh làm rõ hành vi vi phạm TTATGT, cố tình vi phạm luật ATGT của tài xế Đặng Ngọc Dũng. Xe tải vi phạm đã được lực lượng Công an dùng xe cứu hộ kéo xe về trụ sở Công an để tạm giữ.

