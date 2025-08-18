Bắt một đối tượng liên quan vụ chém cán bộ Công an tại trung tâm cai nghiện

Trước đó, vào khoảng 9h30 ngày 17/8, 4 đối tượng đi xe taxi đem theo băng rôn, khẩu hiệu đến cổng Trung tâm cai nghiện Gia Minh, thuộc địa bàn phường Bạch Đằng, có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Lúc này, đồng chí Phạm Văn Thắng (SN 1978, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động) đang làm nhiệm vụ bảo vệ Trung tâm, đã tiếp cận các đối tượng yêu cầu dừng các hành vi vi phạm và rời khỏi khu vực cổng Trung tâm.

Nhóm đối tượng gây rối trước cổng Trung tâm cai nghiện Gia Minh (ảnh trích xuất từ camera).

Tuy nhiên những đối tượng này không những không thực hiện, mà còn có lời lẽ và hành vi quá khích xúc phạm đồng chí Phạm Văn Thắng.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng bất ngờ dùng hung khí tấn công, khiến đồng chí Thắng bị trọng thương, đặc biệt 1 vết chém làm đứt lìa tận gốc ngón cái bàn tay phải.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các đối tượng đã rời khỏi hiện trường. Đồng chí Phạm Văn Thắng sau đó được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng).

Nhận được báo cáo về vụ việc, Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp với Công an phường Bạch Đằng bắt giữ ngay 1 trong các đối tượng trong nhóm trên là Phạm Văn Trường, đồng thời triển khai truy bắt các đối tượng còn lại.

Lãnh đạo Công an TP Hải Phòng sau đó cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên đồng chí Phạm Văn Thắng.

Liên quan vụ việc, theo ông Đỗ Mạnh Thắng - Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp, hiện đồng chí Phạm Văn Thắng đã được các bác sỹ phẫu thuật chắp nối ngón tay cái và các thủ thuật cần thiết, sức khỏe tạm thời ổn định. Tuy nhiên do vết chém xẻ dọc gây tổn thương rất phức tạp nên kết quả còn chờ theo dõi ở diễn biến tiếp theo.

Được biết, Trung tâm cai nghiện Gia Minh (thuộc TP Thủy Nguyên, Hải Phòng cũ) trước đây do Thành đoàn Hải Phòng quản lý, mới được chuyển giao cho Công an TP Hải Phòng từ tháng 3/2025.