Thanh Hóa ra quân kiểm tra nồng độ cồn, xử lý "không có ngoại lệ"

Chiều 7-10, Công an Thanh Hóa cho biết, tỉnh này đã thành lập các tổ công tác chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo công an tỉnh Thanh Hóa, 4 tổ công tác chuyên đề có từ 10 đến 20 cán bộ bao gồm các lực lượng của phòng CSGT, phòng Cảnh sát Cơ động, cán bộ, chiến sĩ thuộc đội CSGT, trật tự các huyện và lực lượng công an các xã, thị trấn.

Cụ thể, các tổ công tác sẽ được trang bị đầy đủ phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ gồm camera cầm tay, camera mini, máy đo nồng độ cồn... Quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn sẽ được triển khai ở tất cả tuyến đường trên địa bản tỉnh.

Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các tổ công tác phải thực hiện nhiệm vụ và kiên quyết xử lý những trường hợp người vi phạm có dấu hiệu, biểu hiện không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn.

Các tổ công tác kịp thời phối hợp với cơ quan CSĐT địa phương xử lý nghiêm với trường hợp không phối hợp, cản trở lực lượng làm nhiệm vụ.

Một số hình ảnh ghi nhận của PLO tại tổ kiểm tra nồng độ huyện Nông Cống từ 19g đến 23g ngày 6-10:

Tổ công tác tại huyện Nông Cống đã kiểm tra 267 phương tiện, lập biên bản 18 trường hợp (Trong đó có 2 Đảng viên) vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Một vài người sau khi vi phạm nồng độ cồn liền nhấc điện thoại 'cầu cứu", tuy nhiên, lực lượng chức năng xử lý với quan điểm "không có vùng cấm, ngoại lệ". Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Một trường hợp đi xe máy cố tình 'thông chốt" chạy ngược chiều bị tổ công tác giữ lại kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trong đợt kiểm tra này, các tổ công tác sẽ sử dụng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ gồm camera cầm tay, camera mini ghi lại hình ảnh những trường hợp không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trao đổi với PLO, Trung tá Nguyễn Văn Cường, Đội trưởng Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT-Công an tỉnh Thanh Hóa), Tổ trưởng tổ kiểm tra nồng độ cồn tại huyện Nông Cống cho biết: “Trong thời gian qua, Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo tăng cường giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Qua đó nhằm xây dựng văn hoá “đã uống rượu bia, không lái xe”. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo Trung tá Nguyễn Văn Cường, sau một thời gian vừa tuyên truyền vừa tăng cường xử lý vi phạm nồng độ, ý thức của người tham gia giao thông trong việc chấp hành quy định không sử dụng rượu bia khi lái xe đã có nhiều chuyển biến. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Nghiêm cấm can thiệp, tác động vào quá trình xử lý nồng độ cồn

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong ngày đầu tiên ra quân (6-10-2023), 4 tổ công tác đã phát hiện, xử lý 41 trường hợp vi phạm (Trong đó, 7 trường hợp ô tô, 34 trường hợp mô tô), phạt tiền trên 224 triệu đồng, tạm giữ 37 trường hợp, tước giấy phép lái xe, kiểm định, phù hiệu 32 trường hợp.

Lực lượng chức năng đề nghị ra thông báo đối với 3 cán bộ công chức, viên chức, đảng viên vi phạm.

Từ nay đến cuối năm, Công an tỉnh Thanh Hoá sẽ tăng cường xử lý triệt để vi phạm nồng độ cồn, quyết tâm hình thành bằng được thói quen, văn hoá “Đã uống rượu bia không lái xe” trong nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Quá trình xử lý vi phạm tuyệt đối thượng tôn pháp luật, “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng nghiêm cấm mọi sự can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm.

