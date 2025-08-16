Biển Đông hình thành áp thấp nhiệt đới, tiến về vịnh Bắc Bộ

Vào lúc 19h tối 16/8, tâm áp thấp nhiệt đới gần đặc khu Hoàng Sa của Việt Nam với cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới (tính từ 19h tối 16/8), áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 10-15km/h, cường độ tăng nhẹ.

Đến 19h tối 17/8, tâm áp thấp nhiệt đới chỉ còn cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 60km về phía đông nam với cường độ mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 15km/h, đi qua đảo Hải Nam, tiến vào vịnh Bắc Bộ. Do ma sát với đảo Hải Nam, cường độ giảm nhẹ.

Đến 19h tối 18/8, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực bắc vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong đêm 18/8 và ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, đi vào đất liền khu vực biên giới Việt – Trung và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có mưa dông, gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9. Sóng biển cao 2–3,5m. Biển động mạnh.

Trên vùng biển bắc vịnh Bắc Bộ từ sáng 18/8 có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2–3m. Biển động.

Trên đất liền, diễn biến mưa lớn ở các khu vực còn phức tạp. Dự báo, từ đêm 16/8 đến ngày 18/8, phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi mưa rất to trên 250mm, riêng vùng núi phía Bắc mưa từ 30-80mm, có nơi trên 150mm.

Đêm 18 và ngày 19/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 150mm.

Ngoài ra, trong đêm 16/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Ngày và đêm 17/8, khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị cũng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi mưa rất to trên 120mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nguy cơ rất cao xảy ra ngập úng ở những nơi trũng thấp, lũ quét và sạt lở ở các sườn dốc vùng núi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.