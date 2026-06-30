Sửa Nghị định 168: Phạt cảnh cáo ô tô không có 'ghế trẻ em' từ 15/8

Ngày 30/6, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, Nghị định 238 bổ sung các quy định mới về thiết bị an toàn dành cho trẻ em trên ô tô (người dân thường gọi là "ghế trẻ em") và lộ trình lắp đặt thiết bị ghi nhận hình ảnh trên xe kinh doanh vận tải.

Từ 15/8, ô tô chở trẻ em không có thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị xử phạt

Một trong những điểm mới của Nghị định 238/2026/NĐ-CP là quy định tăng cường bảo vệ trẻ em khi đi ô tô.

Cụ thể, từ ngày 15/8, người điều khiển ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị phạt cảnh cáo. Quy định này không áp dụng đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Lực lượng CSGT Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát. Ảnh: Đình Hiếu

Bên cạnh đó, Nghị định 238 cũng nghiêm cấm bố trí trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ trường hợp xe ô tô chỉ có một hàng ghế.

Theo Cục CSGT, đây là bước đi quan trọng nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn đối với trẻ em khi tham gia giao thông.

Lộ trình bắt buộc lắp camera giám sát người lái và khoang hành khách

Nghị định 238 cũng bổ sung các quy định chặt chẽ về việc lắp đặt, quản lý và truyền dẫn dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh.

Từ ngày 1/1/2028, lực lượng chức năng bắt đầu xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe trên xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa (trừ xe đầu kéo) và xe vận tải nội bộ.

Từ ngày 1/1/2029, cơ quan chức năng tiếp tục áp dụng xử phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan đến thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở hành khách.

Lực lượng chức năng mạnh tay xử lý với "xe dù", xe hợp đồng trá hình. Ảnh: Đình Hiếu

Người điều khiển phương tiện hoặc đơn vị kinh doanh vận tải không lắp thiết bị theo quy định, hoặc có lắp nhưng thiết bị không hoạt động, làm sai lệch dữ liệu sẽ bị xử phạt nghiêm. Trong đó, hành vi đưa phương tiện không lắp thiết bị giám sát hành trình hoặc thiết bị ghi nhận hình ảnh vào hoạt động có thể bị phạt từ 5-6 triệu đồng đối với cá nhân và từ 10-12 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe.

Ngoài ra, Nghị định 238 tiếp tục siết chặt quản lý hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng. Các hành vi đón, trả khách tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc các địa điểm cố định khác trái quy định sẽ bị xử lý nghiêm.

Đặc biệt, Nghị định 238 bổ sung mức phạt từ 12-14 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô không kinh doanh vận tải nhưng thực hiện hành vi chở người có thu tiền hoặc xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách ngoài hợp đồng vận tải đã ký kết. Quy định này nhằm ngăn chặn tình trạng xe cá nhân kinh doanh vận tải trái phép, gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Điều chỉnh thẩm quyền xử phạt

Theo Cục CSGT, để phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) năm 2025, Nghị định 238 đã điều chỉnh thẩm quyền xử phạt của nhiều chức danh.

Theo đó, lực lượng CSGT được phân định rõ thẩm quyền xử phạt các vi phạm liên quan đến sát hạch, cấp giấy phép lái xe sau khi Bộ Công an tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Công an cấp xã được giao thẩm quyền xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến đăng ký xe, phù hợp với việc triển khai đăng ký xe tại cấp xã hiện nay.

Mức phạt tiền tối đa thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã là 37,5 triệu đồng; Chủ tịch UBND cấp tỉnh được phạt đến 75 triệu đồng. Trong lực lượng công an, Giám đốc Công an cấp tỉnh và Cục trưởng Cục CSGT cũng có thẩm quyền phạt tiền đến 75 triệu đồng.

Nghị định số 238/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8.