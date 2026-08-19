Đại án VN10: Lời khai của nữ bị cáo giúp con trai nhận giỏ trái cây chứa ma túy

Ngày 19/8, TAND TPHCM tiếp tục xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án VN10 liên quan đến 4 nữ tiếp viên hàng không bị phát hiện đưa ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam.

Phòng xử án tại T30 sáng nay 19/8. Ảnh chụp qua màn hình.

Đáng chú ý, trong phiên xét xử sáng cùng ngày, HĐXX tiến hành xét hỏi hai bị cáo Nguyễn Thị Mười Hai (SN 1973) và con trai Phạm Tài Phúc (SN 1999), cùng ngụ phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM. Hai mẹ con cùng bị cáo buộc tham gia mua bán trái phép chất ma túy để kiếm lời.

Con nhờ mẹ nhận ma túy

Trả lời HĐXX, bị cáo Phạm Tài Phúc thừa nhận hành vi phạm tội phù hợp với nội dung cáo trạng. Bị cáo Phúc cho biết đã nhờ mẹ nhận ma túy giúp. Bị cáo Nguyễn Thị Mười Hai trực tiếp nhận ma túy thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Bị cáo Phạm Tài Phúc trả lời xét hỏi của HĐXX sáng 19/8. Ảnh chụp qua màn hình.

Bị cáo Nguyễn Thị Mười Hai thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nhưng cho rằng bản thân không trực tiếp mua bán ma túy, chỉ 1-2 lần nhận hàng giúp con trai.

Theo lời khai của bị cáo Hai, con trai gọi điện nhờ bà ra nhận giúp một giỏ trái cây. Bị cáo không biết bên trong có ma túy. Chỉ sau khi nhận và mở giỏ trái cây, bà mới biết có ma túy bên trong.

Nguyễn Thị Mười Hai đang trả lời HĐXX tại phiên tòa sáng 19/8. Ảnh chụp qua màn hình.

Tuy nhiên, theo hồ sơ vụ án, khoảng 21h ngày 20/9/2023, Công an quận Bình Thạnh (cũ) phát hiện một tài xế Grab, điều khiển xe mô tô đến trước số 475 đường Điện Biên Phủ để giao một gói nylon màu trắng cho Nguyễn Thị Mười Hai.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong gói hàng có 99,94g Methamphetamine. Hai bị bắt quả tang cùng vật chứng và khai số ma túy trên được mua để bán lại kiếm lời.

Mua bán ma túy qua Telegram

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2023, Phạm Tài Phúc đặt mua ma túy của nhiều người không rõ lai lịch thông qua ứng dụng Telegram. Sau khi mua, Phúc chia ma túy thành các gói nhỏ để bán lại cho khách và nhờ mẹ hỗ trợ việc nhận, giao ma túy.

Cơ quan điều tra xác định Phúc đã bốn lần mua Ketamine, mỗi lần từ 20-25g, với giá 12-14 triệu đồng. Số ma túy này được chia thành nhiều gói nhỏ, từ 1-5g, để bán lại với giá từ 800 ngàn đồng đến 3 triệu đồng/gói.

Ngày 20/9/2023, Phúc đặt mua 100g Ketamine với giá 45 triệu đồng và cung cấp số điện thoại để người bán liên hệ, giao ma túy cho mẹ. Khi Hai đang nhận ma túy thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Viện Kiểm sát xác định Nguyễn Thị Mười Hai và Phạm Tài Phúc phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với 99,94g Methamphetamine, theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.