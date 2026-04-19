3 điểm đáng chú ý trong dự thảo sửa đổi Nghị định 168 về xử phạt giao thông

Bộ Công an vừa trình Chính phủ dự thảo sửa đổi Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, với trọng tâm là điều chỉnh thẩm quyền xử phạt và siết chặt các hoạt động vận tải trong bối cảnh thực tiễn có nhiều biến động.

Mở rộng thẩm quyền của Cảnh sát giao thông trong sát hạch lái xe

Dự thảo đề xuất trao quyền cho lực lượng Cảnh sát giao thông trực tiếp xử phạt các vi phạm liên quan đến hoạt động sát hạch cấp giấy phép lái xe. Các hành vi bị xử lý bao gồm can thiệp phần mềm, thiết bị chấm điểm, sử dụng xe sát hạch không đúng quy định hoặc gian lận thi cử như kết nối hệ thống thi lý thuyết ra bên ngoài. Đồng thời, mức phạt tiền tối đa đối với chiến sĩ đang thi hành công vụ cũng được đề xuất nâng lên 7,5 triệu đồng, kèm theo quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm trong giới hạn nhất định.

Siết chặt quản lý xe kinh doanh vận tải và xe “trá hình”

Các quy định mới bổ sung hàng loạt chế tài đối với xe kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ, đặc biệt liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, camera trong cabin và khoang hành khách. Những hành vi làm sai lệch dữ liệu, vi phạm thời gian lái xe liên tục sẽ bị xử lý rõ ràng hơn. Đáng chú ý, các loại hình vận tải “trá hình” như xe không đăng ký kinh doanh nhưng vẫn chở khách, chở hàng thu tiền hoặc xe hợp đồng hoạt động như tuyến cố định sẽ bị kiểm soát chặt.

Bổ sung quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật và nhận diện phương tiện

Dự thảo làm rõ các hành vi vi phạm liên quan đến kích thước và tình trạng kỹ thuật của phương tiện, như chở hàng vượt quá 10% chiều dài thiết kế, chở hàng sai quy chuẩn kiểm định hoặc không dán tem kiểm định đúng quy định. Bên cạnh đó, các hành vi làm thay đổi đặc điểm nhận dạng của biển số xe sẽ bị xử lý nghiêm. Việc vận chuyển hàng rời, vật liệu xây dựng không có thành thùng hoặc không chằng buộc an toàn cũng trở thành trọng tâm kiểm tra trong thời gian tới.

Nhìn tổng thể, các sửa đổi lần này hướng tới việc tăng tính minh bạch trong sát hạch, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý vận tải và đảm bảo an toàn giao thông.