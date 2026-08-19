"Sát thủ xinh đẹp nhất" Hàn Quốc bị yêu cầu án tử hình

Kim So-yeon, 20 tuổi, bị bắt vào tháng Hai vì nghi ngờ giết hai người đàn ông mà cô ta mời đến một nhà nghỉ ở quận Gangbuk, Seoul vào cuối tháng Giêng và đầu tháng Hai, nơi cô ta đã bỏ thuốc vào đồ uống của họ.

Một phụ nữ 20 tuổi tên Kim từ mạng xã hội (bên trái) và được Văn phòng Công tố Seoul công bố.

Theo các nhà điều tra, Kim đã dùng các nạn nhân của mình để đến các nhà hàng và khách sạn đắt tiền và đã cố gắng đầu độc một người đàn ông khác, người may mắn sống sót.Sau khi tiến hành kiểm tra, Kim chính thức được xác nhận là một người mắc chứng rối loạn nhân cách chống xã hội.

Theo Renhap đưa tin: "Ngày 18/8, trong phiên điều trần tại Tòa án Hình sự số 14 thuộc Tòa án Quận Bắc Seoul, công tố viên đã yêu cầu án tử hình đối với bà Kim."Tổ chức Ân xá Quốc tế đã công nhận Hàn Quốc là quốc gia đã bãi bỏ án tử hình trên thực tế. Năm 1998, tổng thống thứ tám của Hàn Quốc Kim Dae-jung đã tuyên bố tạm ngừng thi hành án tử hình. Vụ hành quyết cuối cùng diễn ra vào tháng 12/1997.

Theo báo cáo của cơ quan điều tra, trước phiên tòa, gia đình các nạn nhân bày tỏ mong muốn án tử hình do tính chất tàn ác và nghiêm trọng của tội ác mà cô gái đã gây ra. Kim So Yeon cũng có mặt tại phiên tòa và khẳng định rằng cô đã đánh thuốc mê những người đàn ông vì bị "xâm hại thân thể không mong muốn".

Sau khi dư luận biết tin về vụ sát hại Kim So-yeon, những bức ảnh của cô gái trên tài khoản Instagram đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Hàn Quốc. Nhiều người thậm chí còn khẳng định cô vô tội và yêu cầu trả tự do cho cô vì "vẻ đẹp" của mình.

Tuy nhiên, vào tháng 3, Văn phòng Công tố quận Seoul đã công bố những bức ảnh của Kim, cả ảnh chụp chính diện và ảnh chụp nghiêng, cho thấy sự tương phản rõ rệt với những bức ảnh trang điểm đậm và chỉnh sửa kỹ lưỡng mà cô đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội cá nhân. Nhiều cư dân mạng vô cùng thất vọng và đăng tải những bình luận giận dữ.

Theo: Nguồn Novosti