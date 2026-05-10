Đề xuất tăng thẩm quyền xử phạt vi phạm giao thông với chủ tịch xã, công an xã

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ về xử phạt trật tự an toàn giao thông đường bộ. Dự thảo nghị định do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Tờ trình của Bộ Công an cho biết, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị định số 168/2024 về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, kết quả xử lý các hành vi vi phạm tăng cao, tai nạn giao thông đã giảm rõ rệt so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ vẫn diễn biến phức tạp, một số hành vi chưa được điều chỉnh đầy đủ hoặc chưa có chế tài phù hợp.

Tình trạng xe không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng vẫn chở khách, chở hàng hóa để thu tiền, xe kinh doanh vận tải hoạt động “trá hình”, gây thiếu công bằng và minh bạch trong hoạt động kinh doanh vận tải, đồng thời gây thất thu thuế cho Ngân sách Nhà nước.

Hành vi này còn nhằm trốn tránh hoạt động quản lý nhà nước về vận tải đường bộ; xe container phi tiêu chuẩn, xe chở thùng để chứa hàng trên rơ mooc, sơ mi rơ mooc có kích thước vượt quá chiều dài, chiều cao nhưng chưa có chế tài xử phạt...

Từ ngày 1/3/2025, Bộ Công an đã tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về quản lý, sát hạch và cấp giấy phép lái xe từ Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, thực tế lực lượng CSGT chưa xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến sát hạch lái xe vì chưa được phân định thẩm quyền đối với hành vi cụ thể của nghị định.

CSGT có quyền xử phạt gian lận trong sát hạch lái xe

Theo dự thảo nghị định, CSGT có thẩm quyền xử phạt các hành vi vi phạm về sát hạch giấy phép lái xe như: Tự ý thay đổi hoặc sử dụng phần mềm sát hạch, thiết bị chấm điểm, xe sát hạch; sử dụng máy tính trong phòng sát hạch lý thuyết kết nối với đường truyền ra ngoài phòng thi trái quy định; cố tình để phương tiện, trang thiết bị chấm điểm hoạt động không chính xác trong kỳ sát hạch; để các dấu hiệu, ký hiệu trái quy định trên sân sát hạch, xe sát hạch trong kỳ sát hạch…

Trưởng công an cấp xã cũng được bổ sung thẩm quyền xử phạt đối với một số hành vi vi phạm quy định về đăng ký xe để phù hợp với việc hiện nay công an xã được giao thực hiện công tác đăng ký xe như: Không làm thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong trường hợp thay đổi chủ xe theo quy định; không làm thủ tục đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định; không làm thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe; biển số xe; giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định…

Chủ tịch UBND cấp xã có quyền phạt tiền đến 37,5 triệu đồng (mức cũ là 5 triệu đồng). Ngoài tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, chủ tịch cấp xã được bổ sung thêm thẩm quyền tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

Trong khi đó, chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền phạt tiền đến 75 triệu đồng (mức cũ là 37,5 triệu đồng).

Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 7,5 triệu đồng (mức cũ là 500.000 đồng), được tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 15 triệu đồng.

Trưởng công an cấp xã có quyền phạt tiền đến 37,5 triệu đồng (mức cũ là 2,5 triệu đồng), tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (quy định cũ là phương tiện dưới 5 triệu đồng).

Cơ quan soạn thảo cho biết, việc sửa đổi, bổ sung các quy định trên để phù hợp với Nghị định số 189/2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Bổ sung các hành vi vi phạm

Dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung các hành vi vi phạm để phù hợp với Điều 7 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự (sửa đổi, bổ sung Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ).

Cụ thể các hành vi bổ sung gồm: Người điều khiển xe kinh doanh vận tải, xe vận tải nội bộ, đơn vị kinh doanh vận tải, chủ phương tiện vi phạm quy định về lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách; làm sai lệch dữ liệu của thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách; các hành vi vi phạm liên quan đến thời gian lái xe liên tục của người điều khiển xe kinh doanh vận tải, xe vận tải nội bộ; bỏ xử phạt người điều khiển xe kinh doanh vận tải vi phạm quy định về sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em.

Dự thảo nghị định đề xuất bãi bỏ hình thức xử phạt tịch thu phương tiện khi thực hiện hành vi tái phạm các hành vi vi phạm hành chính chở người vượt trên 100%, quá tải trên 150%, kích thước thùng xe không đúng thông số kỹ thuật).

Bộ Công an đề xuất bãi bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giữ phương tiện khi thực hiện hành vi chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước hoặc chuyển làn đường không đúng quy định “mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề” khi chạy trên đường cao tốc.