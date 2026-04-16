Những lỗi vi phạm giao thông phổ biến sắp tới có thể bị phạt tại chỗ tới 7,5 triệu đồng

CSGT lập biên bản tài xế vi phạm.

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Dự thảo đang được lấy ý kiến đến hết ngày 19/4/2026. Dự kiến có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026.

Đáng chú ý, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung nội dung chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 7,5 triệu đồng (hiện tại mức phạt tiền trực tiếp là 500 nghìn đồng).

Ngoài ra, dự thảo Nghị định đề xuất, Trưởng Công an cấp xã phạt tiền 37,5 triệu đồng (hiện nay mức phạt 2,5 triệu đồng); Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền phạt tiền 37,5 triệu đồng (hiện là 5 triệu đồng)...

Theo Cục CSGT, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định mức xử phạt tiền mới để thống nhất, đồng bộ với quy định của Nghị định 189/2025/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đề xuất cho phép chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 7,5 triệu đồng vừa là sự đồng bộ pháp luật, vừa giúp người vi phạm có thể nộp phạt trực tiếp cho cán bộ chiến sĩ đang thực thi nhiệm vụ (xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản) thay vì phải tới kho bạc, ngân hàng nộp phạt hoặc qua cổng dịch vụ công Quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an.

CSGT kiểm tra giấy tờ của tài xế.

Nêu quan điểm về đề xuất nêu trên của dự thảo, Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ - nguyên cán bộ CSGT Hà Nội đánh giá, việc cán bộ CSGT làm nhiệm vụ xử phạt trực tiếp số tiền 500 nghìn đồng như hiện nay là không còn phù hợp. Khi CSGT có thể phạt tại chỗ lên 7,5 triệu đồng, thì người vi phạm sẽ không mất thời gian đi nộp phạt hay bị tạm giữ giấy tờ xe (trừ hành vi vi phạm nồng độ cồn bắt buộc phải tạm giữ phương tiện).

Như vậy, theo đề xuất mới, CSGT có thể phạt tiền tại chỗ đối với một số lỗi vi phạm giao thông thường gặp như sau:

Đối với xe máy: Vượt đèn đỏ, đi trên vỉa hè (trừ trường hợp đi qua vỉa hè vào nhà, cơ quan), đi ngược chiều, (4-6 triệu đồng); Điều khiển xe dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên; điều khiển xe kéo theo xe khác, vật khác, chở theo từ 3 người trở lên trên xe; dừng xe, đỗ xe trên cầu (600-800 nghìn đồng); Điều khiển xe không gắn biển số; gắn biển số không đúng với chứng nhận đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp (4-6 triệu đồng); Người đang điều khiển xe sử dụng ô (dù), thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính), dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác (800 nghìn đồng -1 triệu đồng)...

Đối với ô tô: Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ; Chuyển hướng không nhường quyền đi trước cho người đi bộ, xe lăn tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ; Mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn; Không giảm tốc độ (hoặc dừng lại) và nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính; Không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường giao nhau (4-6 triệu đồng)...