Số ca tử vong ở TP.HCM thấp nhất trong 175 ngày qua

Thứ Sáu, ngày 07/01/2022 20:02 PM (GMT+7) Chia sẻ

Phó Ban chỉ đạo Phạm Đức Hải cho biết, trong ngày 6/1, TP.HCM có 20 trường hợp tử vong, đây là số ca tử vong thấp nhất trong 175 ngày qua.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 20:38 07/01/2022 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +16.254 1.853.904 33.842 233 1 Hà Nội +2.723 62.376 191 0 2 TP.HCM +489 506.902 19.926 20 3 Hải Phòng +795 15.575 10 0 4 Khánh Hòa +790 38.525 205 6 5 Bình Phước +716 26.985 80 6 6 Vĩnh Long +699 47.137 460 14 7 Cà Mau +676 41.887 204 7 8 Bình Định +667 20.209 66 6 9 Tây Ninh +583 80.898 709 8 10 Trà Vinh +498 31.496 146 0 11 Bến Tre +443 28.212 256 11 12 Hải Dương +443 4.404 4 0 13 Bắc Ninh +351 14.127 16 0 14 Quảng Ninh +345 5.222 1 0 15 Hưng Yên +319 7.257 2 0 16 Đà Nẵng +309 12.844 81 2 17 Thanh Hóa +275 9.713 10 0 18 Bà Rịa - Vũng Tàu +263 27.589 236 7 19 Hà Giang +263 8.838 7 0 20 Lâm Đồng +245 11.101 28 1 21 Thừa Thiên Huế +235 15.377 79 2 22 Kiên Giang +229 31.121 587 10 23 Cần Thơ +213 42.520 685 11 24 Bạc Liêu +210 32.080 287 7 25 Hòa Bình +197 2.402 4 0 26 An Giang +188 33.610 1.089 10 27 Quảng Ngãi +186 7.026 24 2 28 Quảng Nam +173 7.333 13 0 29 Nam Định +172 4.388 4 0 30 Thái Nguyên +165 2.839 0 0 31 Bắc Giang +162 8.846 15 0 32 Quảng Trị +160 2.640 3 0 33 Vĩnh Phúc +157 3.992 6 0 34 Hậu Giang +148 13.420 79 10 35 Đồng Tháp +135 45.334 696 9 36 Thái Bình +132 3.349 0 0 37 Nghệ An +131 8.651 34 1 38 Đồng Nai +127 98.492 1.513 23 39 Bình Thuận +121 27.122 317 6 40 Đắk Nông +106 5.785 13 0 41 Phú Thọ +103 3.684 3 0 42 Hà Nam +98 3.072 0 0 43 Tiền Giang +97 34.117 1.020 14 44 Sơn La +96 1.918 0 0 45 Sóc Trăng +91 31.148 391 11 46 Yên Bái +73 849 0 0 47 Phú Yên +56 8.182 45 0 48 Quảng Bình +54 3.945 7 0 49 Bắc Kạn +53 415 0 0 50 Bình Dương +52 291.323 3.277 12 51 Ninh Thuận +39 6.138 52 0 52 Tuyên Quang +35 1.272 0 0 53 Lai Châu +32 233 0 0 54 Long An +32 40.683 869 16 55 Cao Bằng +31 866 1 0 56 Lào Cai +27 903 0 0 57 Kon Tum +23 1.166 0 0 58 Điện Biên +21 824 0 0 59 Gia Lai +2 8.017 21 1 60 Lạng Sơn 0 2.001 7 0 61 Hà Tĩnh 0 1.648 5 0 62 Ninh Bình 0 1.378 0 0 63 Đắk Lắk 0 12.498 58 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 06/01/2022 Số mũi đã tiêm toàn quốc 157.740.557 Số mũi tiêm hôm qua 838.474

Phó Ban chỉ đạo Phạm Đức Hải thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn

Chiều ngày 7/1, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM (Ban chỉ đạo) tổ chức họp báo cung cấp, tuyên truyền về một số thông tin nổi bật trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn TP những ngày qua.

Thông tin tại họp báo, Phó Ban chỉ đạo Phạm Đức Hải cho biết, tính đến 18h ngày 6/1, có 507.083 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TPHCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 506.454 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 629 trường hợp nhập cảnh.

Hiện TP đang điều trị 5.061 bệnh nhân, trong đó có 89 trẻ em dưới 16 tuổi, 319 bệnh nhân nặng đang thở máy, 18 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 6/1, có 391 bệnh nhân nhập viện, 417 bệnh nhân xuất viện, 20 trường hợp tử vong. “Đây là số ca tử vong thấp nhất trong 175 ngày qua, tính từ ngày 16/7/2021”, ông Hải nhận định.

Về công tác tiêm vắc xin, tổng số mũi vắc xin đã triển khai tiêm đến ngày 6/1/2022 là 8.048.867 mũi 1; 7.162.978 mũi 2; 369.110 mũi bổ sung; 2.012.171 mũi nhắc lại.

Đối với việc lực lượng hỗ trợ tại các trạm y tế lưu động rút khỏi TPHCM trong thời gian tới, ông Phạm Đức Hải chia sẻ, điều đã được biết trước và TP đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng để đáp ứng, thay thế. Cụ thể, TP giao Bộ Tư lệnh TP làm chủ lực, đề xuất Quân khu 7 giúp TP thực hiện tiếp nhận trạm y tế lưu động. Đồng thời, huy động sự hỗ trợ từ các nhà thuốc tư nhân tham gia công tác chăm sóc, điều trị F0 (đến nay đã có 2.357 nhà thuốc tham gia).

Cùng với đó, 430 bác sĩ mới tốt nghiệp, trong đó 420 bác sĩ tốt nghiệp Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch và 10 bác sĩ tốt nghiệp Trường Đại học Y dược sẽ về thực tập tại các trạm y tế phường, xã trong thời gian tới. Hội Chữ Thập Đỏ, lực lượng Đông - Tây y, y tế tư nhân, mạng lưới thầy thuốc đồng hành… cũng được huy động đồng hành, tham gia vào thế trận y tế của TPHCM.

Thông tin về tình hình đi học trở lại của học sinh các khối lớp trên địa bàn TP, ông Lê Duy Tân, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, nhờ sự phối hợp của các cấp, các ngành, địa phương, tình hình học sinh đến trường trở lại đạt kết quả rất tốt, tỷ lệ học sinh học trực tiếp của các khối lớp đều đã đạt tỉ lệ trên 90%.

Ông Tân cũng cho hay, hiện quận 4 và huyện Củ Chi đã hoàn tất việc phối hợp với phụ huynh và ngành giáo dục nhận được hơn 90% sự đồng thuận của cha mẹ để học sinh khối 7 đến 12 tại 2 địa phương này trở lại trường.

Trước câu hỏi TPHCM có ngừng tổ chức dạy học trực tiếp nếu phát hiện ca nhiễm Omicron ở cộng đồng không, Chánh Văn phòng Sở Y tế Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết, ngoài văn bản chỉ đạo từ Chính phủ, Bộ Y tế, Ban chỉ đạo, Sở Y tế đã có hướng dẫn rất kỹ về chuyên môn trong việc ứng phó với chủng mới Omicron đến Ban chỉ đạo các quận, huyện, TP Thủ Đức, từ quá trình phát hiện đến cách ly, truy vết và phòng ngừa có ca trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, để học sinh đến trường an toàn, các cơ sở giáo dục cũng đã xây dựng và áp dụng nghiêm ngặt bộ tiêu chí cụ thể về phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, quy trình phát hiện và xử lý F0 cũng đang được các trường áp dụng rất tốt, đúng quy định và không có sự lây nhiễm trong cộng đồng. “Phụ huynh có thể yên tâm rằng trẻ em phải an toàn mới đến trường và ở trường thì phải an toàn”, Chánh Văn phòng Sở Y tế khẳng định.

