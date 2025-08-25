Cập nhật bão số 5: 9 người thương vong, hơn 600 nhà tốc mái, bão quần thảo dữ dội ở Nghệ An - Hà Tĩnh
Sau nhiều giờ quần thảo dữ dội tại Nghệ An - Hà Tĩnh, bão số 5 (hay còn gọi là bão Kajiki) đã khiến 1 người tử vong tại Hà Tĩnh, 8 người bị thương. Gió vẫn rít dữ dội tại các vùng đất này.
Lúc 22h, vị trí tâm bão ở khoảng 18.5 độ Vĩ Bắc; 105.4 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất: Cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo, với lượng mưa lớn như vậy, trong đêm nay và ngày mai, toàn bộ phía Tây của Hà Tĩnh; vùng giáp ranh Hà Tĩnh - Quảng Trị; vùng giáp ranh Hà Tĩnh - Nghệ An; một phần khu vực giáp ranh Nghệ An - Thanh Hóa có nguy cơ lũ quét và sạt lở đất rất cao đến cực cao.
Trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.
22h20, gió vẫn quần thảo dữ dội tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh gây thiệt hại lớn. Tại Hà Tĩnh, mái tôn bị gió quật bay chắn ngang đường, lực lượng công an tỉnh đã đến hiện trường trong đêm để dọn dẹp, đảm bảo giao thông được thông suốt.
Theo thống kê sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (cập nhật đến 18h tối 25/8), bão số 5 đổ bộ vào đất liền đã khiến 1 người tử vong tại Hà Tĩnh, 8 người bị thương (Hà Tĩnh: 4 người, Quảng Trị: 4 người); 621 căn nhà tốc mái, 144 nhà ngập, 22 cột điện gãy đổ tại Hà Tĩnh.
Về nông nghiệp: 16.346ha lúa bị ngập (trong đó, tỉnh Ninh Bình 911ha, Hà Tĩnh 13.327ha, Quảng Trị 2.108ha); 611ha rau màu và 2.058ha cây ăn quả và 4.443 cây xanh gãy đổ tại Hà Tĩnh. Về nuôi trồng thủy sản: 13ha bị ngập.
Vào khoảng 20h30 tối nay, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo từ Công an xã Sao Vàng về việc có một hộ dân cạnh suối Chuỗi, xã Sao Vàng bị mắc kẹt, cô lập. Hộ bị mắc kẹt có 2 vợ chồng a T.X.Đ. (SN 1992), vợ L.T.L.P. (SN 1996), cùng con gái hơn 3 tuổi bị cô lập tại nhà.
Hiện tại nước dâng cao đã ngập tầng 1, hai bên nhà nước ngập chảy rất siết không thể di chuyển được. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã triển khai lực lượng phương tiện cứu nạn. Đến 21h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiếp cận đưa được người ra ngoài.
Ông Phan Đức Đồng - Bí thư phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, tại khu vực Bến Thủy cũ gió lốc đã làm 1 căn nhà cấp 4 đổ sập và 1 căn nhà bị tốc mái.
Căn nhà bị sập có một người đàn ông 50 tuổi bị mắc kẹt bên trong. Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn và sau 45 phút đã giải cứu thành công nạn nhân.
Lực lượng chức năng phường Trường Vinh cũng hỗ trợ, đưa 2 mẹ con căn nhà bị tốc mái đến địa điểm an toàn.
Xã Thông Thụ (Nghệ An) di dời khẩn cấp gần 30 hộ dân. Bí thư Đảng ủy xã Bùi Văn Hiền thông tin, đến 21h ngày 25/8, xã đã di dời đến nơi an toàn tại các nhà người thân, quen, trong bản 28 hộ ở những vị trí có nguy cơ sạt lở cao (Mường Phú 14 hộ; Na Hứm 6 hộ; Bản Lốc 2 hộ, Ná Chảo - Piềng Văn 4 hộ, Pù Duộc 1 hộ, Mường Hinh 1 hộ).
Công tác ứng phó với mưa bão theo "4 tại chỗ" đang diễn ra khẩn trương, quyết liệt.
Tối 25/8, Thiếu tá Thái Nhật Anh, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng bản Xằng Trên, Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn đang mưa to, toàn bộ người dân trong bản đã được di dời đến nơi an toàn.
Theo đó, do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn xã Mỹ Lý có mưa to kéo dài tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở một số địa bàn. Trong đó, bản Xằng Trên có 170 hộ dân/ 710 nhân khẩu, nằm dưới chân ngọn núi cao đã xuất hiện vết nứt lớn, kéo dài hơn 100m từ trước đó.
Chính quyền địa phương và đồn Biên phòng, công an xã đã sơ tán người dân toàn bản về nhà văn hóa và trạm Biên phòng. Nhân dân bản Xằng Trên đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua, khi có 39 hộ dân bị lũ cuốn trôi nhà cửa, tài sản, nhiều nhà khác bị hư hỏng nặng.
Theo báo cáo vận hành của nhà máy, đến chiều 25/8, mực nước hồ ở cao trình 62.12/70.00m. Lưu lượng nước về hồ là 80m3/s; lưu lượng nước điều tiết qua tràn 0m3/s; lưu lượng nước phát điện qua tổ máy 4m3/s.
Cao trình mực nước hạ lưu là 21.70m. Tổng lượng mưa đo được từ 00h-16h00 là 74.4mm.
Nhằm hạn chế ảnh hưởng do mưa lớn gây ra cho công trình và vùng hạ du, nhà máy đã quyết định điều tiết xả tràn.
Nhà máy thủy điện Hố Hô sẽ điều tiết qua tràn với lưu lượng dự kiến khoảng từ 20m3/s đến 500m3/s tùy theo lưu lượng nước về hồ. Thời gian bắt đầu điều tiết qua tràn vào lúc 20h ngày 25/8.
Chiều tối nay, xe máy lưu thông qua ngã tư Phan Đình Phùng - Xuân Diệu (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) bị gió quật ngã. Tài xế xe bán tải phát hiện sự việc đã điều khiển xe ra ngang đường để chắn gió cho hai người đi xe máy.
Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư hơn 1.259 tỷ đồng vừa khánh thành đã bị gió quật gây hư hỏng nặng. Nhiều người dân tại đây cho biết sức gió mạnh khủng khiếp, quần thảo suốt nhiều giờ liền.
Bộ Xây dựng vừa thông tin, do ảnh hưởng của bão số 5, đến 16h ngày 25/8 đã có 30 chuyến bay phải thay đổi đường bay. 35 chuyến bay khác phải hủy do 2 sân bay Đồng Hới, Thọ Xuân tạm dừng tiếp thu tàu bay.
Hiện Cảng hàng không Đồng Hới đã khai thác trở lại, còn sân bay Thọ Xuân tiếp tục dừng khai thác đến 21h cùng ngày. Đối với các khu vực biển có nguy cơ ảnh hưởng bởi bão số 5 trong phạm vi quản lý của các Cảng vụ hàng hải: Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, có 501 tàu thuyền, trong đó có 201 tàu biển và 300 phương tiện thủy nội địa đang hoạt động đã được neo đậu an toàn.
Đối với lĩnh vực đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu nghiêm cấm xe hợp đồng, xe du lịch vận chuyển vào các khu vực đang có cảnh báo mưa lũ, sạt lở đất, ngập sâu. Các đơn vị kinh doanh vận tải phải thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết và phối hợp với lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách.
Đối với bến xe khách tại các địa phương có thiên tai: Cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền và lực lượng chức năng để kiểm soát hoạt động xuất bến; tuyệt đối không cho phương tiện xuất bến đi vào các khu vực có thiên tai.
17h40 mưa lớn kèm gió mạnh giật liên tục tại khu vực Cửa Lò. Nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước. Đường Bình Minh nằm dọc bờ biển bị nước biển tràn qua ngập sâu hơn 50cm khiến cho các phương tiện không thể di chuyển qua lại.
Người dân xã Quỳnh Phú (Nghệ An) nhận định, 17h bão chính thức đổ bộ vào đất liền, sức gió giật mạnh cấp 16-17. Theo ghi nhận, nhiều mái tôn của nhà người dân không chịu được sức gió đã bị hư hỏng nặng. Dự kiến, với sức gió như hiện tại, sau khi bão đi qua sẽ gây thiệt hại nặng nề về tài sản, nhà cửa.
Gió giật mạnh và liên tục khiến cho mái tôn của một nhà hàng ở khu vực Cửa Hội, phường Cửa Lò (Nghệ An) bị gió thổi bay lên phần phật và đổ sập xuống đất dù phía trên có nhiều bao ni lông đựng nước chèn phía trên.
16h30, gió quật mạnh khiến cây ngã đổ chắn ngang đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh. Sự việc khiến giao thông qua đường sắt Bắc - Nam tạm thời bị ách tắc. Nhận được tin báo, lực lượng công an xã Phúc Trạch đã tiếp cận hiện trường để kịp thời dọn dẹp.
Kính trên tầng rơi xuống làm vỡ kính và móp nóc ô tô tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.
Lúc 16h, tại xã Đông Thành, tỉnh Nghệ An xuất hiện gió to. Nhiều mái tôn bị gió cuốn bay, hàng loạt cây xanh gãy đổ.
Tại xã Hải Châu (Nghệ An), đến 15h30 có 94 hộ, 231 người di tản đến nhà người quen để tránh bão. Khu vực hàng quán ven biển gió giật mạnh, cây cối nghiêng ngả, sóng biển dữ dội.
13h40, tại Cửa Lò (Nghệ An), gió giật liên hồi, nước biển dâng cao. Trên nhiều tuyến đường như Nguyễn Huệ, đại lộ Nguyễn Sinh Cung, đường Bình Minh..., cây xanh bị gãy đổ la liệt. Một số cột đèn chiếu sáng, cột tín hiệu giao thông bị gió quật gãy, nhiều mái tôn bị tốc bay, sập xuống.
Tại khu vực quảng trường Bình Minh, nhiều mảng gạch hoa trang trí đã bị gió bão làm bong tróc. Thực hiện lệnh cấm, các tuyến phố tại Cửa Lò đều vắng bóng người qua lại.
Bất chấp mưa to, gió giật mạnh, người dân ở Quỳnh Phú (Nghệ An) vẫn ra ngoài chằng chống lại mái tôn đang bị gió tốc.
Anh Nguyễn Lĩnh (sinh năm 1989) cho biết, 10 năm qua anh mới chứng kiến một cơn bão lớn như vậy. Dù gia đình đã gia cố mái tôn từ chiều qua, nhưng khi gió mạnh lên, mái nhà vẫn bị bung nên anh phải liều mình ra níu giữ lại.
Lúc 13h15, gió giật mạnh đã làm đổ sập nhà thi đấu Pickleball trên đường Đông Lộ, phường Thành Sen, Hà Tĩnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tâm bão hiện ở vùng biển ven bờ Nghệ An - Hà Tĩnh, sức gió 149 km/h (cấp 13), giật cấp 16, giảm một cấp so với hai giờ trước.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13h, vị trí tâm bão ở khoảng 18.5 độ Vĩ Bắc; 106.3 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ khu vực Nghệ An-Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h. Lúc này, khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục mưa to, gió rít liên tục.
Theo đại diện Cục CSGT (Bộ Công an), do ảnh hưởng bão số 5 (bão Kajiki), từ 13h ngày 25/8, lực lượng chức năng đã bắt đầu hạn chế phương tiện lưu thông trên cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Nghệ An.
Đến 14h cùng ngày, toàn bộ phương tiện sẽ bị cấm lưu thông trên tuyến này. Cục CSGT khuyến cáo các lái xe và nhà xe chấp hành nghiêm mệnh lệnh, hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.
Tại biển Quỳnh, xã Quỳnh Phú (Nghệ An), gió giật mạnh khiến mái tôn nhiều hộ dân bắt đầu bung, tốc mái.
Trưa nay, tại phường Thành Vinh (Nghệ An), mưa to kéo dài khiến nhiều tuyến đường ngập cục bộ. Trên các phố Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Thái Học... nước dâng cao khoảng 30cm khiến giao thông bị ách tắc cục bộ, phương tiện di chuyển khó khăn.
Trưa 25/8, tại nhiều xã ven biển tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra tình trạng mất điện trên diện rộng. Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Điện lực Nghi Xuân cho biết, bão số 5 gây mưa lớn kèm theo gió mạnh đã khiến hệ thống điện lưới gặp sự cố. “Tại nhiều xã bị mất điện, chúng tôi đang huy động lực lượng triển khai sửa chữa, để sớm cấp điện trở lại cho người dân”, vị này nói.
Theo lãnh đạo điện lực tỉnh Hà Tĩnh, hiện tại, có 28/69 xã mất điện. Lãnh đạo này cũng dự báo, trong vài giờ tới khả năng sẽ có thêm nhiều xã bị mất điện do ảnh hưởng sự cố về đường dây.
11h45, mưa lớn khiến đường phố tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bị ngập, các phương tiện di chuyển khó khăn, lực lượng cảnh sát đã cấm di chuyển tại một số tuyến.
UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng UBND các xã, phường xác định các tuyến đường xung yếu, khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5 và thời gian bão đi qua để tổ chức phân luồng, tạm thời cấm đường (trừ phương tiện, lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống bão).
Đối với các tuyến bị sạt lở, ngập úng, đặc biệt tại miền núi, UBND xã, phường phải tổ chức cảnh báo, bố trí lực lượng chốt chặn, cấm người và phương tiện qua lại.
Trong thời gian bão đổ bộ (từ 11h đến khoảng 22h ngày 25/8/2025), yêu cầu người dân không có nhiệm vụ hạn chế ra đường để bảo đảm an toàn. Thời gian cấm đường tạm thời bắt đầu từ 11h ngày 25/8/2025, khi bão đi qua hoặc có thông báo mới sẽ được điều chỉnh.
UBND tỉnh giao Công an tỉnh phối hợp Sở Xây dựng và UBND các xã, phường triển khai phương án cấm đường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm; đồng thời linh hoạt, cơ động tùy tình hình thực tế.
