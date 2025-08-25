Cập nhật bão số 5: 9 người thương vong, hơn 600 nhà tốc mái, bão quần thảo dữ dội ở Nghệ An - Hà Tĩnh

Lúc 22h, vị trí tâm bão ở khoảng 18.5 độ Vĩ Bắc; 105.4 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất: Cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo, với lượng mưa lớn như vậy, trong đêm nay và ngày mai, toàn bộ phía Tây của Hà Tĩnh; vùng giáp ranh Hà Tĩnh - Quảng Trị; vùng giáp ranh Hà Tĩnh - Nghệ An; một phần khu vực giáp ranh Nghệ An - Thanh Hóa có nguy cơ lũ quét và sạt lở đất rất cao đến cực cao.

Trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.