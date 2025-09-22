Siêu bão Ragasa là cơn bão mạnh nhất trong lịch sử ở Biển Đông

Chiều 22-9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức cuộc họp triển khai công tác ứng phó với siêu bão Ragasa.

Đêm nay, siêu bão Ragasa vào Biển Đông

Báo cáo tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết lúc 17 giờ bão đang ở khoảng 19.40N; 121.70E; cường độ cấp 17, giật trên cấp 17.

“Sau 22 giờ tối nay thì bão chính thức vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 trong năm 2025” - ông Khiêm nói.

Ông Khiêm cho biết qua phân tích dữ liệu vệ tinh mặt cắt qua vùng trung tâm cơn bão cho thấy vùng mây đối lưu xung quanh cơn bão phát triển rất mạnh, đỉnh mây cao, nhiệt độ đỉnh mây -700C đến -800C. Khu vực tâm bão quang mây, nóng, nhiệt độ trên 150C (tâm nóng).

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia.

Sự chênh lệch giữa nhiệt độ đỉnh mây xung quanh tâm bão và nhiệt độ vùng mắt bão càng lớn, bão càng mạnh. Tổ chức mây bão phát triển, chưa có dấu hiệu giảm dưới cấp 17 trong sáu giờ tới.

Tiếp tục phân tích, ông Khiêm cho biết phía Bắc có áp cao lục địa, khối không khí khô từ phía Bắc xuống có thể ảnh hưởng đến cấu trúc bão.

Dự báo khả năng cao bão sẽ vào Quảng Đông, suy yếu trên đất liền Trung Quốc rồi mới di chuyển xuống Vịnh Bắc Bộ. Thời điểm bão đi vào Vịnh Bắc Bộ là khoảng đêm 24, rạng sáng 25-9. Khi đó, cường độ bão có thể giảm xuống khoảng cấp 9-10 trên đất liền, cấp 11-12 trên Vịnh Bắc Bộ.

Tuy nhiên, dù đã suy yếu, hoàn lưu của bão vẫn rất rộng và nguy hiểm, có thể gây gió mạnh, sóng lớn và mưa lớn cho các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt từ ngày 25, 26-9.

"Với kịch bản dự báo bão di chuyển như hiện nay, vùng tác động của bão là từ Quảng Ninh - Hà Tĩnh. Vùng gió bão mạnh nhất từ Quảng Ninh-Thanh Hoá (gió ven biển mạnh cấp 7-9, giật 10-12, tâm bão cấp giật cấp 9-11, giật 14, sâu hơn trong đất liền 6-7, giật 9-10). Thời gian gió mạnh từ sáng 25-9 kéo dài đến đêm 25-9.

Vùng mưa lớn sẽ tập trung ở Bắc Bộ, Thanh Hoá - Hà Tĩnh với lượng mưa 70-150 mm. Vùng tâm mưa tập trung ở Thái Nguyên, Nam Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, vùng đồng bằng Bắc Bộ mưa 150-250 mm, cục bộ trên 450 mm" - ông Khiêm nói.

Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính đến 16 giờ hôm nay đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 54.058 phương tiện/215.743 lao động. Các phương tiện đã nhận được thông tin cảnh báo, không có phương tiện nằm trong vùng ảnh hưởng của bão.

Còn theo báo cáo của Bộ Xây dựng, khu vực cảng vụ từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa có 874 tàu đang hoạt động, trong đó có 382 tàu biển và 492 phương tiện thủy nội địa. Các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Huế có 161.354 ha nuôi, 31.812 lồng bè, 3.875 chòi canh nuôi thủy sản. Diện tích lúa mùa ở Bắc Bộ đã gieo cấy hơn 800.000 ha, đang trong giai đoạn trổ đòng, xanh chín; khu vực bắc Trung Bộ có gần 130.000 ha chưa thu hoạch.

Cơn bão mạnh nhất trong lịch sử ở Biển Đông

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, cho biết hiện nay công tác phòng chống lụt bão đã được tổ chức chuyên nghiệp, vì vậy chúng ta phải nắm chắc tình hình để có giải pháp tổng thể, hiệu quả hơn.

“Đến thời điểm này có thể khẳng định rằng bão số 9, khi đi vào Biển Đông, là cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm 2025 theo các thước đo hiện nay. Đây cũng là cơn bão mạnh nhất từng ghi nhận trong lịch sử ở khu vực Biển Đông” - ông Hiệp nhấn mạnh.

Cuộc họp do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì.

Thứ trưởng cũng cho biết dự báo rạng sáng 23-9, khoảng 1-2 giờ sáng, bão sẽ chính thức vào Biển Đông. Theo kịch bản hiện nay, khi đi vào Biển Đông, do gặp một số yếu tố bất lợi, bão có thể giảm dần cường độ. Dự báo từ rạng sáng 25-9, bão sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến Vịnh Bắc Bộ, sau đó quần thảo ở đây, rồi đổ bộ vào đất liền vào trưa hoặc đầu giờ chiều 25-9. Khi vào Vịnh Bắc Bộ, bão có khả năng duy trì cấp 9-10, giật cấp 12-14; khi đổ bộ đất liền, cường độ khoảng cấp 8-9, giật cấp 11-12.

Tuy nhiên, ông cho biết đây mới chỉ là dự báo, độ chính xác chưa cao. Do vậy bão có thể mạnh hơn hoặc yếu đi nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam, trước hết là trên biển. Vì vậy, việc đầu tiên là phải kiểm soát chặt chẽ hoạt động tàu thuyền.

Lãnh đạo Bộ NN&MT cho hay Thủ tướng đã có Công điện 170, yêu cầu các lực lượng Biên phòng, Xây dựng, GTVT, Thủy sản phối hợp kiểm soát, không để tàu thuyền ra khơi từ hôm nay mà không quản lý, kiểm đếm.

Vấn đề thứ hai là lồng bè nuôi trồng thủy sản. Hiện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và vùng biển có khoảng 165.000 ha nuôi trồng, con số rất lớn, cần được kiểm soát chặt chẽ.

Điều lo ngại tiếp theo là mưa lớn và an toàn hồ chứa. Theo quy trình hiện hành, các hồ thủy điện, thủy lợi đang ở cuối mùa lũ chính vụ, nhiều hồ đã gần đầy nước. Nếu bão gây mưa 150-450 mm, việc vận hành sẽ rất khó khăn. Vì vậy cần theo dõi sát bản tin khí tượng, căn cứ để xả lũ hợp lý, tránh tình huống bị động như một số năm trước.

Ngoài ra, cơn bão này có cường độ rất mạnh, hoàn lưu rộng, kết hợp không khí lạnh có thể gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như giông, lốc, sét, mưa lớn cục bộ… Khó dự báo chính xác, do đó cần cảnh báo ngay cho tàu thuyền, đặc biệt ở Vịnh Bắc Bộ.

Một vấn đề quan trọng nữa là mùa màng. Hiện còn hơn 810.000 ha lúa, trong đó mới thu hoạch khoảng 200.000 ha, còn hơn 600.000 ha đang xanh. Nếu bão đổ bộ, thiệt hại sẽ rất lớn. Vì vậy, các địa phương cần khẩn trương thu hoạch diện tích lúa đã chín, chủ động giải pháp bảo vệ hoa màu, cây ăn quả.

Cuối cùng, về công tác dự báo và truyền thông, ông Hiệp đánh giá đây là cơn bão rất mạnh, cần có cách ứng xử khác. Đề nghị Trung tâm Khí tượng Thủy văn phát bản tin 3 tiếng/lần. Đồng thời, phối hợp chặt với báo chí, truyền thông để đưa thông tin chính xác, kịp thời đến người dân, tránh tình trạng chủ quan hoặc đưa tin quá mức gây hoang mang.

"Cần đẩy mạnh tuyên truyền tổng đài 112 để người dân biết và gọi khi cần hỗ trợ thiên tai. Đây là kênh liên lạc rất quan trọng nhưng nhiều người dân chưa nắm rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục căn cứ tình hình để tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng, đồng thời phối hợp cùng các địa phương ứng phó" - ông Hiệp nói.