Bão số 10 có thể tiến thẳng vào Biển Đông ngay sau siêu bão Ragasa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 21/9, vị trí tâm bão Ragasa ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 126,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippin) khoảng 430km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h.

Hồi 13 giờ ngày 22/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15–20km/h và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão ở khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc – 122,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippin) khoảng 120km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 16–17, giật trên cấp 17. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Dự báo sẽ có bão số 10 nối đuôi ngay sau bão số 9.

Đến 13 giờ ngày 23/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 15–20km/h, đi vào Biển Đông. Vị trí tâm bão ở khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc – 118,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất duy trì ở cấp 16–17, giật trên cấp 17. Phạm vi nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 18,0N, phía Đông kinh tuyến 115,5E. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4, khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 13 giờ ngày 24/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 20–25km/h. Vị trí tâm bão ở khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc – 113,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất giảm xuống còn cấp 15, giật trên cấp 17. Khu vực nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 18,5N, phía Đông kinh tuyến 109,5E. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4, khu vực Bắc Biển Đông.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ suy yếu dần.

Từ ngày 22/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10,0m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai nhận định, vào lúc 14h10 chiều nay 21/9, Cơ quan khí tượng của Nhật Bản, Trung Quốc đều ghi nhận bão Ragasa đã mạnh lên thành Siêu Bão với áp suất tâm bão 922hPa, vận tốc gió giật liên tục 1 phút gần tâm bão là 140knot, tương đương 259km/h, vận tốc gió đều liên tục 100knot, tương đương 185km/h.

Tâm bão vào lúc 14h40 ngày 21/9 đang cách bờ biển phía Đông đảo Luzon 388km. Dự báo bão sẽ di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc vào khu vực eo biển giữa đảo Luzon (Philippin) và Đài Loan (Trung Quốc), mỗi giờ đi được 15-20km.

Ngay sau bão số 9 có thể sẽ có bão số 10 đi từ miền trung Philippin vào biển Đông vào ngày 26-27/9. Nhiều mô hình dự báo gồm ECMFW của Châu Âu, GFS của Mỹ, CMC của Canada, EC-AIFS đều chung kết quả chạy dự báo cho ngày 25/9 sẽ có 1 cơn bão hình thành ngoài khơi miền trung Philippines và đi vào biển Đông của Việt Nam vào khoảng tối ngày 26 hoặc 27/9. Với kịch bản này, bà con ngư dân cần theo dõi để không ra khơi vào giai đoạn từ nay đến 30/9/2025.

Từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã có 8 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới. Hôm qua, bão Mitag đổ bộ Trung Quốc, không ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Bão Tapah không ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam nhưng hoàn lưu gây mưa lớn, sạt lở ở một số tỉnh miền núi phía Bắc. Bão Nongfa đổ bộ Trung Bộ cuối tháng 8 với sức gió cấp 8, khiến nhiều khu vực miền núi Hà Tĩnh, Quảng Trị, Nghệ An bị chia cắt.

Tây Bắc Thái Bình Dương năm 2024 ghi nhận ba siêu bão (sức gió tối đa từ 201 km/h trở lên, cấp 16) gồm Yagi, Gaemi, Krathon. Trong đó, siêu bão Yagi đổ bộ Việt Nam đã gây ra hàng loạt hiệu ứng thiên tai như gió lớn, sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt. Yagi cũng khiến 318 người chết, 26 người mất tích, gây thiệt hại kinh tế cho Việt Nam gần 84.000 tỷ đồng.

Dự báo từ tháng 10 đến 12, số bão, áp thấp nhiệt đới sẽ nhiều hơn trung bình nhiều năm (trung bình hơn 4 cơn, gần 2 cơn đổ bộ).