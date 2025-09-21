Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Chính thức cấm xe tải, xe khách lưu thông làn 1 cao tốc Hà Nội- Hải Phòng và Pháp Vân- Cầu Giẽ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa phê duyệt phương án điều chỉnh phân làn và quy định tốc độ trên 2 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng.

Trước đó, từ 13/8, Cục Đường bộ Việt Nam đã thí điểm phân làn và quy định tốc độ trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Từ 19/9, Cục Đường bộ Việt Nam đã phân làn và quy định tốc độ trên 2 cao tốc. Theo đó, cấm xe ô tô tải; cấm xe ô tô khách trên 29 chỗ ngồi; cấm xe ô tô khách giường nằm hoạt động tại làn xe số 1 (làn sát với dải phân cách giữa).

Với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: làn 1 - tốc độ tối đa cho phép 120 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép 90 km/giờ. Làn 1 sẽ cấm các loại xe lưu thông, bao gồm ô tô tải thông dụng, trừ: ô tô tải pickup ca bin đơn, ô tô tải pickup ca bin kép, ô tô tải VAN; ô tô tải chuyên dùng, trừ ô tô chở tiền; ô tô chuyên dùng; ô tô đầu kéo; ô tô kéo moóc; ô tô khách trên 29 chỗ ngồi; ô tô khách giường nằm.

Xe tải, xe khách từ 29 chỗ ngồi, xe giường nằm bị cấm đi vào làn 1 trên 2 tuyến cao tốc

Làn 2: tốc độ tối đa cho phép 120 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép 80 km/giờ. Làn 3 tốc độ tối đa cho phép 100 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép 60 km/giờ.

Với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, làn 1 - tốc độ tối đa cho phép 100 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép 80 km/giờ. Làn 1 sẽ cấm các loại xe lưu thông, bao gồm ô tô tải thông dụng, trừ: ô tô tải pickup ca bin đơn, ca bin kép, ô tô tải VAN; ô tô tải chuyên dùng, trừ ô tô chở tiền; ô tô chuyên dùng; ô tô đầu kéo; ô tô kéo moóc; ô tô khách trên 29 chỗ ngồi; ô tô khách giường nằm.

Làn 2: tốc độ tối đa cho phép 100 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép 70 km/giờ. Làn 3 tốc độ tối đa cho phép 100 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép 60 km/giờ.

Cũng theo Cục Đường bộ Việt Nam, ngày 20/9, Cục CSGT (Bộ Công an) đã gửi văn bản đề nghị áp dụng quy định phân làn trên 8 đoạn cao tốc 4 làn gồm: Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Hải Phòng - Móng Cái, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Phan Thiết - Dầu Giây, Cầu Giẽ - Cao Bồ, Bắc Giang - Lạng Sơn, Hà Nội - Lào Cai và TP.HCM - Trung Lương.

Theo đề xuất này, xe tải trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ không được đi vào làn 1 (sát dải phân cách). Làn này được nâng tốc độ tối thiểu từ 60 km/giờ lên 80 km/giờ, tốc độ tối đa 100 - 120 km/giờ, dành cho xe con, xe khách dưới 30 chỗ và xe tải nhỏ. Làn 2 dành cho các phương tiện còn lại, tối đa 100 km/giờ, tối thiểu 60 km/giờ.

Cục CSGT đề xuất phân làn cấm xe tải đi vào làn sát dải phân cách trên cao tốc
Cục CSGT đề xuất thí điểm tổ chức phân làn cấm xe tải đi vào làn sát dải phân cách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ.

-21/09/2025 07:37 AM (GMT+7)
