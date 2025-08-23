Sau tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 lần thứ nhất: Kinh nghiệm 'bỏ túi' người đi xem cần biết

Hình ảnh buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 lần thứ nhất trên Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Báo SK&ĐS.

Trong buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối 21/8, nhiều người dân đã trực tiếp đến theo dõi. Trong số đó, chị Lê Thị Nga (trú tại Hà Nội) chia sẻ nhiều kinh nghiệm cần thiết để chuẩn bị trước ngày chính lễ.

"Ngay từ sáng sớm, nhiều người đã xếp hàng chờ xem. Trời lất phất mưa, nếu không chuẩn bị áo mưa, ô và nước uống thì rất bất tiện. Tôi thấy nhiều bác lớn tuổi phải đứng đợi khá lâu mà không có chỗ nghỉ", chị Nga chia sẻ.

Chị cũng lưu ý nên chọn tuyến đường và vị trí xem hợp lý. "Người dân nên tìm hiểu trước lộ trình diễu binh để biết tuyến nào cấm xe, hạn chế phương tiện. Đi sớm sẽ vừa có chỗ đứng thuận lợi, vừa tránh cảnh chen lấn. Tôi thường chọn khu vực gần bóng cây, vừa dễ chịu vừa quan sát rõ", chị Nga nói.

Chị Lê Thị Nga (áo trắng) xếp hàng từ sớm để chọn vị trí chỗ ngồi. Ảnh: NVCC.

Theo chị Nga, khi đi xem đông người, việc tìm nhà vệ sinh công cộng cũng rất quan trọng. "Trong buổi tổng hợp luyện, tôi thấy nhiều người lúng túng vì không biết nhà vệ sinh gần nhất ở đâu. Mọi người nên xác định trước các điểm vệ sinh công cộng hoặc trung tâm thương mại quanh khu vực để tránh bất tiện, nhất là với trẻ nhỏ", chị kể.

Bên cạnh đó, vấn đề vệ sinh môi trường cũng cần chú ý. "Nhiều gia đình mang đồ ăn nhẹ, nước uống. Tôi nghĩ nên chuẩn bị thêm túi nilon nhỏ để gom rác gọn gàng, tránh vứt xuống lòng đường. Giữ sạch sẽ thì không chỉ văn minh hơn mà còn giúp buổi lễ thêm trang trọng", chị Nga chia sẻ.

Gia đình chị Nga chuẩn bị nước uống, túi nilong đựng rác gọn gàng nhằm giữ gìn vệ sinh chung. Ảnh: Đan Tâm.

Chị Nga cũng khuyên người dân tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn. "Công an, dân phòng thường xuyên nhắc nhở không đứng tràn xuống lòng đường. Nếu ai cũng giữ trật tự, việc xem sẽ thoải mái, không lo ùn tắc, xô đẩy", chị nói.

Ngoài ra, các gia đình nên chuẩn bị thêm bánh, sữa cho trẻ nhỏ vì thời gian chờ đợi có thể kéo dài. "Chuẩn bị chu đáo sẽ giúp cả nhà có trải nghiệm trọn vẹn, đảm bảo sức khỏe và an toàn trong ngày hội lớn của đất nước", chị Nga nhấn mạnh.

Ngoài chị Nga, chị Ngọc (trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) cũng có trải nghiệm thực tế khi cùng người thân xếp hàng từ 14h để được đứng hàng đầu. Chị chuẩn bị sẵn nước, cơm nắm, mang bìa giấy để ngồi, kèm áo mưa, quạt cầm tay để đợi xem thoải mái hơn. Ai muốn có chỗ đẹp thì nên đi thật sớm.

Các điểm dọc tuyến phố Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Điện Biên Phủ, Hàng Cháo… là những vị trí được nhiều người dân lựa chọn để theo dõi buổi tổng hợp luyện. Với không gian rộng thoáng, tầm nhìn đẹp, đây cũng chính là những điểm hứa hẹn mang lại trải nghiệm trọn vẹn nhất cho người xem.

Người dân Thủ đô háo hức xếp hàng từ sớm để có vị trí đẹp xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Ảnh: Đan Tâm.

Theo chị Ngọc, người dân nên hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân do nhiều tuyến đường trung tâm sẽ bị cấm. Việc đi xe máy, ô tô cá nhân dễ gây ùn tắc, khó tìm chỗ gửi. Thay vào đó, nên ưu tiên đi phương tiện công cộng như xe buýt, tàu điện trên cao, hoặc đi theo nhóm bằng xe ôm công nghệ để thuận tiện di chuyển.

Với những chia sẻ từ chính người đã đi xem buổi tổng hợp luyện lần 1, người dân đi xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 có thể chuẩn bị chu đáo hơn, từ phương tiện, vị trí đến vật dụng cá nhân... để có trải nghiệm ý nghĩa, an toàn và văn minh.