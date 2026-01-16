Sau gần 1 tháng xén vỉa hè, 'điểm đen' ùn tắc Lê Văn Lương thay đổi ra sao?

Nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân) là điểm giao cắt của nhiều trục đường lớn, giữ vai trò kết nối khu vực phía Tây với trung tâm TP Hà Nội. Lưu lượng ô tô, xe máy qua khu vực này luôn ở mức cao, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.

Tuyến Lê Văn Lương là trục dẫn vào trung tâm thành phố, mật độ phương tiện lớn trong khi mặt cắt đường bị thu hẹp do bố trí làn riêng cho xe buýt nhanh BRT, dẫn đến tình trạng ùn ứ kéo dài tại khu vực ngã tư.

Nhằm giảm áp lực giao thông, từ khoảng giữa tháng 12/2025, các đơn vị chức năng đã triển khai cải tạo nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân. Giải pháp được áp dụng là mở rộng mặt đường thông qua việc xén, thu hẹp một phần vỉa hè trên các tuyến Lê Văn Lương, Nguyễn Tuân và Hoàng Minh Giám, qua đó tăng khả năng thông hành cho các dòng phương tiện. (Hình ảnh ghi nhận chiều 22/12/2025).

Sau gần một tháng thi công, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 15/1/2026, đường Lê Văn Lương, đoạn từ hầm chui Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến hướng vào trung tâm TP Hà Nội, đã được điều chỉnh mặt cắt.

Hiện nay, tuyến đường này được tổ chức thành 3 làn đường hỗn hợp dành cho các phương tiện cơ giới thông thường và 1 làn riêng cho xe buýt BRT, góp phần phân tách dòng xe rõ ràng hơn so với trước.

Cùng với đó, làn rẽ phải từ Lê Văn Lương sang phố Nguyễn Tuân được kẻ vạch mắt võng, cho phép các phương tiện rẽ phải liên tục, không phải chờ tín hiệu đèn đỏ.

Theo chia sẻ của người dân sinh sống quanh khu vực này, việc tổ chức làn rẽ phải này giúp giảm đáng kể xung đột giao thông tại khu vực ngã tư, hạn chế tình trạng phương tiện dồn ứ kéo dài vào giờ cao điểm. “Trước đây, mỗi lần rẽ từ Lê Văn Lương sang Nguyễn Tuân thường phải chờ rất lâu, nhất là buổi chiều. Từ khi có làn rẽ phải liên tục, xe lưu thông nhanh hơn, ít bị ùn lại ở ngã tư”, anh Trần Văn Minh (người dân sinh sống gần khu vực đường Hoàng Minh Giám) cho biết.

Không chỉ tuyến Lê Văn Lương, đoạn đầu phố Hoàng Minh Giám giao với trục đường này cũng được mở rộng thêm làn xe sau khi thực hiện xén vỉa hè.

Việc mở rộng giúp tăng khả năng tiếp nhận phương tiện từ Hoàng Minh Giám đổ ra Lê Văn Lương, hạn chế tình trạng dồn xe cục bộ tại khu vực giao cắt.

Trong quá trình cải tạo nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám, đơn vị thi công đã di dời hàng chục cây xanh để phục vụ việc mở rộng mặt đường. Sau khi hoàn thành các hạng mục chính, nhiều chậu cây được bố trí lại trên vỉa hè đường Lê Văn Lương và phố Hoàng Minh Giám.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, một số chậu cây hiện có dấu hiệu khô héo, đồng thời việc bố trí chưa hợp lý khiến không gian dành cho người đi bộ bị thu hẹp tại một số đoạn vỉa hè.

"Vỉa hè có đoạn bị chiếm khá nhiều bởi chậu cây, người đi bộ phải né ra lòng đường. Nếu sắp xếp lại gọn hơn thì sẽ thuận tiện hơn", anh Đức Hạnh (ở phường Thanh Xuân) nói.

Việc xén vỉa hè, mở rộng mặt đường tại nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân đã tạo ra những thay đổi rõ rệt về hạ tầng giao thông.

Khi các hạng mục được hoàn thiện đồng bộ và tổ chức giao thông ổn định, tình trạng ùn tắc tại khu vực này được kỳ vọng sẽ từng bước được cải thiện, góp phần nâng cao hiệu quả lưu thông trên các trục đường trọng điểm phía Tây Hà Nội.