Nhiều dự án giao thông Hà Nội chậm cả chục năm sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán

Có kế hoạch hoàn thành trong quý I/2026 nhưng trước mức độ cấp thiết để giảm ùn tắc tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng, dự án hầm chui đường Vành đai 2,5 qua đường Giải Phóng (QL1) được đặt mục tiêu hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ (2026).

Để thực hiện kế hoạch này, hiện công trường dự án đang thi công cả ngày và đêm trên cả hai bên đường kết nối, cũng như bên trong lòng hầm. Ngày 4/1, PV Tiền Phong ghi nhận, hiện 8 đốt hầm kín qua nút giao Giải Phóng – Kim Đồng, các nhà thầu đã thi công được 5 đốt, hiện các đơn vị thi công đang thi công hoàn thiện các đốt hầm số HK1, HK2, HK3 đi ngầm qua đường sắt tại Giáp Bát.

Trong 4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch vừa qua, công trường dự án luôn thi công sôi động, mỗi ngày có hàng chục nhân sự và máy móc thi công hoạt động cả đêm và ngày.

Trao đổi với PV Tiền Phong sáng 4/1, ông Hồ Đức Phúc, Giám đốc Ban Điều hành thi công hầm chui Vành đai 2,5 tại nút Giải Phóng - Kim Đồng thuộc nhà thầu Cienco 4 cho biết, sau khi có mặt bằng sạch vào tháng 12/2026 dự án có đã thi công tổng thể và tiến độ hoàn thành vào quý I/2026. Tuy nhiên, ông Phúc cũng cho biết, trước mức độ cấp thiết về giải pháp giải quyết ùn tắc trên đường Giải Phóng và đoạn qua nút giao Kim Đồng, dự án hầm chui Vành đai 2,5 được cả chủ đầu tư và nhà thầu đặt kế hoạch hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.

“Hiện dự án đã thi công được khoảng 93% khối lượng. Để đạt được kế hoạch hoàn thành hầm đặt ra, trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch, công trường dự án vẫn thi công liên tục cả ngày và đêm” – ông Phúc nói.

Tại các dự án giao thông trọng điểm như Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, Cải tạo mở rộng QL1A đoạn Ngọc Hồi - Thường Tín, Hầm chui Cổ Linh, Quốc lộ 6… những ngày qua công trường dự án cũng nhộn nhịp thi công ngày, đêm.

Tại dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục trên suốt dọc công trường dự án trải dài khoảng 2,2 km nhân sự và máy móc thi công vận hành liên tục trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch. Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội (chủ đầu tư) cho biết, dự án đang đẩy nhanh thi công và hoàn thành hạng mục đường để thông tuyến kỹ thuật trước ngày 15/1.

Sáng 4/1 đại diện Ban QLDA Đầu tư công trình giao thông Hà Nội (Ban Giao thông) đã đi kiểm tra hiện trường thi công một số dự án giao thông dịp Tết Dương lịch. Tại dự án cải tạo mở rộng QL1 đoạn Ngọc Hồi - Thường Tín, đại diện Ban Giao thông (chủ đầu tư) cho biết, Ban đang đốc thúc các nhà thầu đẩy nhanh thi công ngày, đêm và tranh thủ cả những ngày nghỉ Tết Dương lịch khi lưu lượng người, xe tham gia giao thông ít để thi công, thảm nhựa tổng thể.

Sau hơn 10 năm thi công (trong đó chậm tiến độ 7 – 8 năm) dự án cải tạo mở rộng QL1 đoạn Ngọc Hồi - Thường Tín được đại diện Ban Giao thông cho biết, mục tiêu hoàn thành, thông xe trước Tết Nguyên đán năm nay.

Hình ảnh một số công trường thi công dự án giao thông sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán:

Công trường thi công hầm chui Vành đai 2,5 qua nút giao Giải Phóng - Kim Đồng những ngày nghỉ Tết Dương lịch.

Việc thi công dự án đang tập trung ở các đốt hầm qua đường sắt tại ga Giáp Bát và đường dẫn lên xuống hầm phía phố Định Công.

Các đốt hầm và đường dẫn lên xuống phía phố Kim Đồng đã thi công cơ bản xong.

Công trường hầm chui nút giao Giải Phóng - Kim Đồng sẽ được hoàn thành thi công, thông xe trước Tết Nguyên đán.

Dự án mở rộng QL1 đoạn Ngọc Hồi - Thường Tín đang thi công nhộn nhịp những ngày nghỉ Tết Dương lịch. Ảnh chụp sáng 4/1

Để đảm bảo cho các công nhân, máy móc thi công, trong sáng 4/1, lực lượng chức năng trong đó có CSGT đứng ra điều tiết, phân luồng giao thông

Công trường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Ô Chợ Dừa tính đến ngày 4/1 đang được thi công tổng thể trên chiều dài 2,2 km.