Thi công xuyên Tết, cắt gọt nhà mặt phố Đê La Thành để mở rộng đường Vành đai 1

Những ngày đầu năm mới, trong khi người dân bước vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 thì trên tuyến phố Đê La Thành, không khí thi công vẫn diễn ra khẩn trương. Hoạt động phá dỡ, chỉnh trang nhà cửa để phục vụ dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục được triển khai liên tục, với sự tham gia của cả người dân và lực lượng thi công, nhằm sớm bàn giao mặt bằng theo kế hoạch của thành phố.

Ghi nhận thực tế, dọc tuyến phố Đê La Thành, mặt bằng sau phá dỡ đang được khẩn trương thu dọn. Máy xúc hoạt động liên tục để thu xà bần, gạch vỡ về một phía, giúp giải phóng không gian. Bên cạnh đó, các công nhân tất bật dọn dẹp thủ công, phối hợp cùng thiết bị cơ giới nhằm làm sạch mặt bằng, phục vụ các bước triển khai tiếp theo của dự án.

Sau khi phần diện tích thuộc diện giải phóng mặt bằng được tháo dỡ, các hộ dân dọc dự án nhanh chóng sửa chữa, sắp xếp lại không gian nhà ở. Việc gia cố tường, nền và các hạng mục phụ được thực hiện song song với thu dọn vật liệu, giúp các gia đình từng bước thích nghi với điều kiện sinh hoạt mới.

Anh Đỗ Đức Nguyên cho biết, để phục vụ việc tháo dỡ và sửa chữa, gia đình anh phải dồn toàn bộ đồ đạc về phần phía trước ngôi nhà, nhường không gian phía sau cho việc thi công. Do nhiều hạng mục được triển khai cùng lúc, khu vực sinh hoạt những ngày này phát sinh nhiều bụi, song gia đình anh xác định đây là giai đoạn cần thiết nên chấp nhận, không ca thán. Ngôi nhà của anh Nguyên có chiều dài khoảng 10m, trong đó hơn 1,5m thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. “Năm nay, gia đình tôi không về quê dịp Tết Dương lịch, ở lại để dọn dẹp, sửa sang nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống”, anh Nguyên nói.

Dọc tuyến phố Đê La Thành, nhiều ngôi nhà sau khi đã cắt gọn theo chỉ giới giải phóng mặt bằng thì tiếp tục được sửa chữa, hoàn thiện lại kết cấu. Phần mặt tiền được thu hẹp, các hạng mục tường, cột, nền được gia cố để bảo đảm an toàn và phù hợp với không gian mới.

Cùng với sự chủ động của người dân là tinh thần làm việc liên tục của lực lượng công nhân thi công. Trên tuyến phố, máy móc hoạt động cả ngày lẫn đêm, các tổ công nhân thay nhau làm việc theo ca để kịp tiến độ giải phóng mặt bằng theo yêu cầu.

Anh Vũ Văn Thuận, công nhân lái máy xúc với 6 năm kinh nghiệm, nhấn mạnh, Tết Dương lịch không phải là thời điểm nghỉ ngơi đối với công việc thi công hạ tầng. “Công nhân hầu như không nghỉ Tết Dương lịch. Mọi người cố gắng làm để kịp tiến độ chung của công trình”.

Theo anh Thuận, mỗi ngày anh cùng các đồng nghiệp làm việc khoảng 16 tiếng, chia thành nhiều ca: buổi sáng từ 7h đến 11h, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30 và ca tối từ 20h đến khoảng 4h sáng hôm sau. Công việc chủ yếu là vận hành máy xúc thu dọn mặt bằng, dọn dẹp vật liệu sau tháo dỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho các bước tiếp theo của dự án. “Làm việc nhiều giờ cũng vất vả, nhưng anh em xác định đây là công trình chung, cố gắng hoàn thành sớm để người dân đi lại thuận tiện hơn”, anh Thuận chia sẻ thêm.

Sau khi hàng loạt công trình nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng được tháo dỡ, diện mạo tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dần lộ diện với mặt cắt ngang lên tới khoảng 50m. Không gian đô thị trở nên thông thoáng hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức lại giao thông và kết nối các trục đường huyết mạch của Thủ đô. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông khu vực nội đô, đồng thời tạo dư địa phát triển hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan đô thị theo quy hoạch đã được phê duyệt.