Sau bão số 5 Matmo, còn bao nhiêu cơn bão đổ bộ đất liền trong năm 2019?

Thứ Sáu, ngày 01/11/2019 13:35 PM (GMT+7)

Bão số 5 đã gây nhiều thiệt hại cho khu vực Nam Trung Bộ và dự báo, bão vẫn còn có thể đổ bộ nước ta trong năm 2019.

Bão số 5 gây nhiều thiệt hại cho người dân các tỉnh Nam Trung Bộ

Sáng sớm 31/10, bão số 5 Matmo đã đổ bộ đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Phú Yên với sức gió cấp 8-9, giật cấp 11. Bão gây mưa to, gió giật nhiều nơi làm thiệt hại nặng nề cho người dân các tỉnh Nam Trung Bộ.

Theo Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT, bão số 5 đã làm 1 người mất tích và ít nhất 14 người bị thương ở Quảng Ngãi; hơn 4.000 ngôi nhà bị sập, hư hỏng, ngập nước; nhiều cây xanh bị gãy đổ, tàu thuyền hư hỏng và đặc biệt là sự cố mất điện xảy ra ở nhiều nơi thuộc Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên…

So với trung bình nhiều năm (TBNN), tính đến tháng 11/2019, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, bão có xu hướng hoạt động ít hơn TBNN. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm 2019, mật độ bão trên khu vực Biển Đông lại có xu hướng cao hơn TBNN.

“Dự báo từ nay đến cuối năm còn khoảng 3-5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông; trong đó có khoảng 1-2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ”, đại diện Trung tâm Dự báo KTTVQG cho hay.

Ven biển Trung Bộ sẽ xuất hiện các đợt triều cường cao vào giai đoạn từ ngày 9-13/11 và 13-16/12/2-19, ngày 10-13/1/2020. Tại ven biển Nam Bộ sẽ còn 6 đợt triều cường, vào các ngày 13-16 và 25-30/11; từ ngày 12-16 và 25-28/12; đầu năm 2020 sẽ từ ngày 11-14/1 và từ ngày 10-14/2. Đỉnh triều sẽ xuất hiện vào khoảng thời gian sáng sớm và chiều tối.

Trong mùa khô 2019-2020, khả năng xâm nhập mặn sẽ xuất hiện sớm hơn và sâu hơn mùa khô năm 2018-2019 và TBNN. Các tỉnh ở đồng bằng Nam Bộ cần xây dựng các kế hoạch, kịch bản phòng chống hạn hán và xâm nhập mặn để chủ động ứng phó với diễn biến thực tế trong thời gian tới.

Về không khí lạnh, Trung tâm Dự báo KTTVQG dự báo, đợt rét đậm đầu tiên có khả năng xuất hiện vào khoảng đầu tháng 1/2020. Rét đậm tập trung nhiều trong tháng 1 và tháng 2/2020. Người dân cần đề phòng các đợt rét đậm kéo dài 5-10 ngày trong thời gian này và khả năng xuất hiện băng giá, sương muối, đặc biệt khu vực vùng núi phía bắc.

Nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước có khả năng cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 0,5-1,0 độ C, riêng tháng 12/2019 khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ cao hơn từ 1,0-1,5 độ C.