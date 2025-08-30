Ông Zelensky nêu 3 đề xuất của Ukraine về đảm bảo an ninh

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trước khi phái đoàn Ukraine gặp quan chức Mỹ tại New York, ông Zelensky nhấn mạnh rằng con đường ngoại giao, các biện pháp trừng phạt quốc tế và cơ chế bảo đảm an ninh là chìa khóa để bảo vệ quốc gia.

“Chúng ta đều hiểu rằng hiện nay Ukraine không thể khôi phục toàn vẹn lãnh thổ chỉ bằng biện pháp quân sự. Khi nói đến niềm tin của xã hội và người dân, tôi cho rằng con đường ngoại giao sẽ giúp giảm thương vong, giảm tổn thất, và nhanh hơn so với quân sự”, ông Zelensky nói.

Ông Zelensky đồng thời đưa ra đề xuất về 3 cấp độ bảo đảm an ninh cho Ukraine:

• Duy trì lực lượng quân đội Ukraine hùng hậu, trang bị vũ khí do Mỹ và châu Âu sản xuất, cũng như các vũ khí nội địa.

• Đạt đồng thuận với các đối tác NATO ở cấp độ lãnh đạo cao nhất, đảm bảo NATO sẵn sàng hỗ trợ Ukraine nếu Nga tấn công trở lại.

• Duy trì các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, sử dụng tài sản đóng băng của Nga để hỗ trợ tái thiết Ukraine sau xung đột.

Ông Zelensky nhấn mạnh Kiev đang tìm kiếm các đảm bảo an ninh và ràng buộc cụ thể từ "các quốc gia châu Âu chủ chốt và Mỹ". Tổng thống Ukraine đề cập việc Kiev từng ký bản ghi nhớ Budapest năm 1994 nhưng vẫn không được đảm bảo an ninh.

"Chúng tôi không muốn thấy thỏa thuận tương tự như bản ghi nhớ Budapest, chúng tôi không muốn ký các thỏa thuận tương tự như Minsk, chúng tôi muốn thấy văn bản nghiêm túc", ông Zelensky nói.

Các nước châu Âu hiện vẫn đang để ngỏ khả năng gửi binh sĩ, huấn luyện viên quân sự tới Ukraine sau khi các bên đạt được thỏa thuận hòa bình. Hôm 29/8, Nga nêu rõ lập trường không chấp nhận NATO đưa quân tới Ukraine.

Ông Dmitry Polyansky, quyền Đại diện Thường trực của Nga tại Liên hợp quốc, nói việc triển khai một lực lượng quân sự của các nước NATO tới Ukraine là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Nga.

“Chúng tôi chỉ đồng ý giải pháp đảm bảo an ninh cho Ukraine với sự tham gia của tất cả các thành viên trong Hội đồng Bảo an, cũng như các nước khác bày tỏ sự quan tâm”, ông Polyansky nói thêm.