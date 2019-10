Quảng Ngãi: 11 người bị thương, 549 nhà sập và hư hỏng do bão số 5

Thứ Năm, ngày 31/10/2019 15:40 PM (GMT+7)

Chưa dừng lại ở đó, nước lũ đang lên nhanh khiến người dân Quảng Ngãi vừa oằn mình chống bão lại phải tiếp tục chạy lũ.

Một ngôi nhà bị tốc hẳn phần mái trong đêm 30/10 khi bão đổ bộ

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có báo cáo chi tiết về thiệt hại do bão số 5 (tên quốc tế là Matcom) gây ra. Theo đó, tính đến 10h sáng 31/10, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 11 người bị thương (huyện Đức Phổ: 4 người, huyện Mộ Đức: 4 người, thành phố Quảng Ngãi: 3 người) do cây ngã; 5 nhà bị sập đổ hoàn toàn; 544 nhà bị tốc mái, hư hỏng,..

Ngoài ra, nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp ở Quảng Ngãi đã bị ngập. Cụ thể có 297ha rau màu bị ngập úng, hư hỏng (Mộ Đức: 122ha, thành phố Quảng Ngãi: 175ha); 20ha keo và 15ha cây ăn quả ở Nghĩa Hành bị ngã đổ, hư hại.

Cũng do ảnh hưởng của bão, nhiều đường dây điện, trụ điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã gặp sự cố, gãy đổ gây mất điện trên diện rộng trong đêm 30/10 khi bão đổ bộ tại các huyện: Trà Bồng, Tây Trà, Ba Tơ, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành,... Điện lực Quảng Ngãi đã chỉ đạo toàn bộ lực lượng ra quân kiểm tra hệ thống lưới điện trên địa bàn, nhanh chóng sửa chữa khắc phục, cấp điện lại cho người dân sử dụng.

Nhân viên điện lực đang xử lý sự cố sau bão số 5 (Ảnh: quangngai.gov.vn)

Các tuyến Quốc lộ 24, Quốc lộ 24B, Quốc lộ 24C, ĐT.622B, ĐT.624C, ĐT.628 bị sạt lở, đất đá tràn lấp mặt đường khoảng 1.500 mét khối. Chưa dừng lại ở đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu sau bão số 5 nên Quảng Ngãi đang tiếp tục có mưa to trên diện rộng.

Hiện, mực nước trên các Sông Vệ và Trà Câu đang lên nhanh. Địa bàn xã Hành Tín Đông, Hành Tín Tây, Hành Thiện, Hành Dũng, Hành Nhân (huyện Nghĩa hành), Phổ Ninh, Phổ Minh, Phổ Văn (huyện Đức Phổ) đang bắt đầu ngập các tuyến đường giao thông và các khu dân cư, giao thông bị chia cắt. Dự báo trong chiều 31/10, lũ trên các sông trong tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục lên.

Cây cối ngã đổ trong bão số 5

Trước diễn biến khó lường của mưa lũ, các địa phương đang theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa, lũ và sẽ tổ chức di dời, sơ tán dân theo phương án đã phê duyệt. Tại huyện Ba Tơ có 29 hộ dân tại xã Ba Giang nằm trong vùng nguy cơ sạt lở. Hiện, UBND huyện đang chỉ đạo công tác di dời 29 hộ dân này ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở.

Trước đó, trong sáng 31/10, huyện Đức Phổ đã di dời 82 hộ ở thôn An Trường, xã Phổ Ninh đến nơi an toàn. Theo kế hoạch, huyện Đức Phổ sẽ tiếp tục di dời 697 hộ trong vùng có nguy cơ ngập sâu đến nơi an toàn.