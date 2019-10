Trực tiếp: Bão số 5 Matmo áp sát đất liền Bình Định-Khánh Hoà, nhiều nơi đang mưa to

Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, hồi 20 giờ ngày 30/10, tâm bão số 5 Matmo đang ở ngay trên vùng biển ven bờ các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15-20km/h.

Do ảnh hưởng của bão, ở Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió giật cấp 9, An Nhơn (Bình Định) giật mạnh cấp 10, Hoài Nhơn (Bình Định) giật cấp 9, Quy Nhơn (Bình Định) giật cấp 8.

Hiện ở khu vực các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa trong 4 giờ vừa qua (từ 14h-18h/30/10) phổ biến từ 30-40mm, một số nơi cao hơn như Tam Trà 59,4mm, Xuân Bình 52,4mm (Quảng Nam); Ba Nam 80,4mm, Minh Long 65,2mm, An Chỉ 63mm(Quảng Ngãi); Quy Nhơn 100,8mm, An Nhơn 65,6mm, Hồ Mỹ Thuận 64,2mm, Chi cục Thủy Lợi 60,2mm (Bình Định); Tuy Hòa 49,4mm, An Xuân 40,8mm (Phú Yên)...

Trong khoảng 1-3 giờ tới, trên khu vực các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 80mm. Đặc biệt đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại các tỉnh trên.