Ông Macron nêu thời hạn chót sắp xếp cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Friedrich Merz vào ngày 29/8, ông Macron nhắc lại rằng tại hội nghị Alaska hơn 10 ngày trước, các bên đã nhất trí về một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Chưa có bất cứ động thái cụ thể nào từ đó giữa các bên. Thủ tướng Đức Merz gần đây cũng thừa nhận thượng đỉnh giữa ông Putin và ông Zelensky có thể không diễn ra.

Hôm 29/8, ông Macron cũng đặt ra thời hạn chót để sắp xếp cuộc gặp. Theo Tổng thống Pháp, nếu đến ngày 1/9 mà cuộc gặp vẫn chưa được thu xếp, điều đó cho thấy “ông Putin đã qua mặt ông Trump, và vấn đề này không thể để yên mà không có phản ứng”.

“Chúng tôi sẽ cùng trao đổi với Tổng thống Trump… Và nếu tuần tới chúng tôi buộc phải kết luận rằng sau nhiều tháng hứa hẹn nhưng chẳng có gì xảy ra, chúng tôi sẽ thúc đẩy áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga”, Ông Macron nói thêm.

Cùng ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ông Putin “không loại trừ” khả năng gặp ông Zelensky, nhưng khẳng định đây phải là “bước cuối cùng của tiến trình ngoại giao thực chất”.

Ông Peskov nhấn mạnh Tổng thống Nga “vẫn sẵn sàng cho các cuộc đàm phán song phương với ông Zelensky”, song cho rằng bất kỳ hội nghị thượng đỉnh nào cũng cần được chuẩn bị kỹ lưỡng để “hoàn tất những công việc cần thiết phải được thực hiện”.

Điện Kremlin thừa nhận việc chuẩn bị cho cuộc gặp “chưa thực sự diễn ra”, nhưng Moscow vẫn “quan tâm và sẵn sàng cho đối thoại”.