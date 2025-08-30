Quốc gia NATO tiết lộ Nga đã điều chỉnh điều kiện quan trọng để dừng xung đột với Ukraine

Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia thành viên NATO có mối quan hệ thân thiện với cả Moscow và Kiev, cho biết đã có sự điều chỉnh trong yêu cầu lãnh thổ của Nga đối với Ukraine.

Thông tin được Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với đài TGRT Haber hôm 28/8.

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022, Moscow đã kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine, bao gồm các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhzhia và Crimea (được Nga sáp nhập từ năm 2014).

Trong các cuộc đàm phán hòa bình tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ đầu năm nay, Nga yêu cầu Ukraine rút hoàn toàn khỏi các khu vực này như điều kiện tiên quyết để chấm dứt xung đột.

Tuy nhiên, sau Hội nghị Thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại căn cứ không quân Elmendorf gần Anchorage, Alaska vào ngày 15/8, Nga đã giảm bớt yêu cầu của mình, ông Fidan cho biết.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Ảnh: Turkish Minute

Theo nhà ngoại giao hàng đầu của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, Nga hiện chỉ yêu cầu Ukraine nhượng lại khoảng 25-30% phần họ chưa kiểm soát ở Donetsk, đồng thời sẵn sàng "đóng băng" xung đột ở miền Nam Ukraine dọc theo các tuyến chiến tuyến hiện tại ở Zaporizhzhia và Kherson.

Mặc dù Moscow kiểm soát hầu hết các vùng Kherson và Zaporizhzhia, nhưng Ukraine lại nắm giữ thủ phủ các khu vực đó.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ ai sẽ ký kết thỏa thuận như vậy, trong bối cảnh Ukraine kiên quyết từ chối nhượng bộ lãnh thổ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng nhấn mạnh rằng việc lấy lại lãnh thổ cần được thực hiện qua con đường ngoại giao hơn là chiến trường.

Khi được hỏi về bình luận của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối tiết lộ chi tiết về cuộc thảo luận giữa ông Putin và ông Trump tại Alaska, cho rằng việc công khai thông tin có thể cản trở tiến trình hòa bình.

Trước đây, thông tin về việc Nga được cho là đã thay đổi lập trường về lãnh thổ được đưa dựa trên nội dung họp báo với các quan chức giấu tên.

Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức 3 vòng đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine tại Istanbul trong những tháng gần đây nhưng vẫn chưa thể phá vỡ thế bế tắc.

Ngoại trưởng Fidan nhận định rằng việc Nga công khai thay đổi lập trường và đồng ý với một cơ chế đảm bảo an ninh là một bước tiến đáng kể.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng nếu Ukraine chấp nhận các điều kiện này và "để mất" các phần của Donetsk, việc phòng thủ phần lãnh thổ còn lại có thể trở nên phức tạp về mặt chiến lược. Ông nhấn mạnh vai trò của các cơ chế an ninh và bảo đảm quốc tế trong việc định hình tương lai của cuộc xung đột.

"Có một thỏa thuận giữa Nga và Mỹ… Có một số vấn đề liên quan đến Hội nghị Thượng đỉnh đó. Vấn đề là liệu các nhà lãnh đạo nên gặp nhau trực tiếp, hay nên gặp nhau sau khi các bên đàm phán", ông Fidan nói nhưng không nêu thêm chi tiết.