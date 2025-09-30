Sạt lở đất, 4 người mất tích

Khoảng 6h30, Tuyên Quang mưa rất to. Vạt đồi cao vài chục mét từ phía sau khu dân cư thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú (Hà Giang cũ) sạt xuống, vùi lấp 6 ngôi nhà.

Trong đó, gia đình 7 thành viên của ông Vàng Chá Sò, 43 tuổi, chỉ có 3 người kịp chạy ra ngoài, 4 người bị vùi lấp.

Ông Trần Đức Trung, Chủ tịch xã Lũng Cú, cho biết 5 hộ dân còn lại đã được di tản trước thời điểm xảy ra vụ sạt lở ít phút.

Hiện trường vụ sạt lở ở Lũng Cú sáng 30/10. Ảnh: Lũng Cú cực bắc

Tại hiện trường, bùn đất sình lầy cao vài mét nên lực lượng cứu hộ chưa thể đưa phương tiện cơ giới vào tìm kiếm. Hiện chính quyền huy động khoảng 100 cán bộ, người dân dùng cuốc xẻng tìm theo phương pháp thủ công.

Lũng Cú nằm trong 69 xã, phường của Tuyên Quang đối diện nguy cơ sạt lở đất, lũ quét cao nhất. Địa bàn mưa to hai hôm nay do ảnh hưởng của bão Bualoi. Cơ quan khí tượng ghi nhận lượng mưa 12 giờ (tính đến 7h hôm nay) ở Linh Phú 171 mm, Bình Phú 176 mm.

Tại Cao Bằng, 19h30 hôm qua, trận lũ bất ngờ tràn qua khu công trường thi công cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh khiến 3 người trong nhà điều hành bị cuốn mất Tỉnh triển khai công tác tìm kiếm.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết đến trưa 30/9, các địa phương ghi nhận 21 người chết, 23 người mất tích, 8 người mất liên lạc và 99 người bị thương do bão Bualoi. Người chết chủ yếu do lốc xoáy, sạt lở đất và lũ cuốn.