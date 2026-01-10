Ukraine thảo luận với Mỹ về khu vực thương mại tự do

Thỏa thuận này sẽ bao gồm mức thuế bằng 0 đối với thương mại với Mỹ và áp dụng cho một số khu vực công nghiệp của Ukraine, mang lại cho đất nước “những lợi thế cạnh tranh rất lớn” so với các nước láng giềng, từ đó giúp Ukraine thu hút đầu tư và doanh nghiệp - Tổng thống Zelensky trao đổi với Bloomberg trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Tổng thống Ukraine Zelensky (trái) và người đồng cấp Mỹ Trump trong một lần gặp gỡ trước đây. Ảnh: Reuters.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông cần thảo luận chi tiết về đề xuất này trực tiếp với Tổng thống Donald Trump, đồng thời nói thêm rằng một thỏa thuận như vậy sẽ trở thành một sự đảm bảo bổ sung về an ninh kinh tế cho Ukraine.

Theo các quan chức Ukraine giấu tên, kế hoạch thịnh vượng nói trên dự kiến ​​huy động khoảng 800 tỷ USD trong vòng 10 năm để tái thiết Ukraine và kích thích nền kinh tế nước này.

Thỏa thuận này được xây dựng trên cơ sở thỏa thuận khoáng sản được ký kết năm 2025, theo đó các nhà đầu tư Mỹ được ưu tiên tiếp cận các dự án khai thác mỏ trong tương lai tại Ukraine.