Người đàn ông ở Hà Nội ngã giữa đường nghi do điện giật: Nạn nhân đã tử vong

Sáng 1/10, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Giảng Võ cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra – PC01 (Công an TP Hà Nội) đang khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông nghi bị điện giật dẫn đến tử vong.

Khu vực người đàn ông gặp nạn. Ảnh: MXH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 chiều 30/9, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất tỉnh trong ngõ nhỏ trên phố Nguyễn Chí Thanh, phường Giảng Võ.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải trong tình trạng nguy kịch. Được các bác sĩ tận tình cứu chữa, tuy nhiên nạn nhân đã không qua khỏi.

Lãnh đạo UBND phường Giảng Võ cho biết: “Cơ quan điều tra đang tiến hành xác định nguyên nhân tử vong. Khi có kết quả chính thức, phường sẽ thông báo cụ thể. Trước mắt, chúng tôi vẫn chưa thể khẳng định người này tử vong do điện giật”.

Lãnh đạo phường Giảng Võ cũng cho biết thêm người gặp nạn vừa đi liên hoan với bạn bè, trên đường về bất ngờ ngã gục tại khu vực trên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng cùng nhân viên điện lực đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy khu vực không có trụ điện hay dây điện hở, loại trừ nguy cơ do điện rò rỉ từ hệ thống điện công cộng.