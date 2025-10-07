Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Hà Nội ngập tứ bề, loạt phương tiện bị 'bức tử' giữ biển nước

Sự kiện: Mưa lũ 2025

Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 11, trận mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến rạng sáng nay, ngày 7/10 khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, hàng loạt phương tiện chết máy giữa biển nước.

Hà Nội ngập tứ bề, loạt phương tiện bị &#39;bức tử&#39; giữ biển nước - 1

Rạng sáng 7/10, đường phố Hà Nội ngập tứ bề, nhiều tuyến phố giao thông tê liệt, xe máy "chết đuối" giữa biển nước.

Hà Nội ngập tứ bề, loạt phương tiện bị &#39;bức tử&#39; giữ biển nước - 2

Xe máy chết đuối trên đường Phạm Hùng.

Hà Nội ngập tứ bề, loạt phương tiện bị &#39;bức tử&#39; giữ biển nước - 3

Hàng loạt phương tiện dắt lên vỉa hè dưới trời mưa lớn lúc rạng sáng.

Hà Nội ngập tứ bề, loạt phương tiện bị &#39;bức tử&#39; giữ biển nước - 4

Để xe máy qua đêm, xe máy ngập sâu trong nước.

Hà Nội ngập tứ bề, loạt phương tiện bị &#39;bức tử&#39; giữ biển nước - 5

Hình ảnh tại khu vực chung cư Packexim

Hà Nội ngập tứ bề, loạt phương tiện bị &#39;bức tử&#39; giữ biển nước - 6

Hà Nội ngập tứ bề, loạt phương tiện bị &#39;bức tử&#39; giữ biển nước - 7

Đường Âu Cơ xuống Võ Chí Công thành sông.

Hà Nội ngập tứ bề, loạt phương tiện bị &#39;bức tử&#39; giữ biển nước - 8

Xe máy "chết đuối" hàng loạt trên đường Phạm Hùng.

Hà Nội ngập tứ bề, loạt phương tiện bị &#39;bức tử&#39; giữ biển nước - 11

Phố Bùi Xương Trạch ngập sâu.

Hà Nội ngập tứ bề, loạt phương tiện bị &#39;bức tử&#39; giữ biển nước - 12

Xe máy chết đuối trên phố Bùi Xương Trạch.

Hà Nội ngập tứ bề, loạt phương tiện bị &#39;bức tử&#39; giữ biển nước - 13

Khu vực trước cổng làng Phú Đô bao quanh bởi nước.

Hà Nội ngập tứ bề, loạt phương tiện bị &#39;bức tử&#39; giữ biển nước - 14

Giao thông tê liệt, các phương tiện mắc kẹt trên cầu vượt.

Hà Nội ngập tứ bề, loạt phương tiện bị &#39;bức tử&#39; giữ biển nước - 15

Nhiều xe máy không thể vượt qua khi cố lao qua biển nước.

Hà Nội ngập tứ bề, loạt phương tiện bị &#39;bức tử&#39; giữ biển nước - 18

Phố Hoa Bằng ngập sâu cả mét, phương tiện bị nhấn chìm.

Hà Nội ngập tứ bề, loạt phương tiện bị &#39;bức tử&#39; giữ biển nước - 21

Hình ảnh tại phố Hoa Bằng

Hà Nội ngập tứ bề, loạt phương tiện bị &#39;bức tử&#39; giữ biển nước - 24

Phố Thái Hà ngập sâu, lực lượng chức năng đặt hàng rào barie tránh phương tiện đi vào phố.

Hà Nội ngập tứ bề, loạt phương tiện bị &#39;bức tử&#39; giữ biển nước - 25

Đường Nguyễn Trãi ngập sâu cả hai chiều.

Hà Nội ngập tứ bề, loạt phương tiện bị &#39;bức tử&#39; giữ biển nước - 26

Các phương tiện chỉ có thể di chuyển dọc dải phân cách, nhiều phương tiện tìm cách quay đầu.

Hà Nội ngập tứ bề, loạt phương tiện bị &#39;bức tử&#39; giữ biển nước - 27

Hà Nội ngập tứ bề, loạt phương tiện bị &#39;bức tử&#39; giữ biển nước - 28

Hình ảnh đường Nguyễn Trãi lúc 7h30 sáng 7/10.

Theo Duy Phạm - Như Ý - Trọng Tài - Dương Triều - Đức Nguyễn - Công Hướng

Nguồn: [Link nguồn]

-07/10/2025 10:16 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Mưa lũ 2025
Hà Nội ngập do đâu?
Hà Nội ngập do đâu?
Theo thiết kế thì hệ thống thoát nước của thành phố Hà Nội chỉ chịu được lượng mưa với cường độ 310 mm trong 2 ngày. Như vậy, lượng mưa trong 9 giờ...
