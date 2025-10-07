Hà Nội ngập tứ bề, loạt phương tiện bị 'bức tử' giữ biển nước

Rạng sáng 7/10, đường phố Hà Nội ngập tứ bề, nhiều tuyến phố giao thông tê liệt, xe máy "chết đuối" giữa biển nước.

Xe máy chết đuối trên đường Phạm Hùng.

Hàng loạt phương tiện dắt lên vỉa hè dưới trời mưa lớn lúc rạng sáng.

Để xe máy qua đêm, xe máy ngập sâu trong nước.

Hình ảnh tại khu vực chung cư Packexim

Đường Âu Cơ xuống Võ Chí Công thành sông.

Xe máy "chết đuối" hàng loạt trên đường Phạm Hùng.

Phố Bùi Xương Trạch ngập sâu.

Xe máy chết đuối trên phố Bùi Xương Trạch.

Khu vực trước cổng làng Phú Đô bao quanh bởi nước.

Giao thông tê liệt, các phương tiện mắc kẹt trên cầu vượt.

Nhiều xe máy không thể vượt qua khi cố lao qua biển nước.

Phố Hoa Bằng ngập sâu cả mét, phương tiện bị nhấn chìm.

Hình ảnh tại phố Hoa Bằng

Phố Thái Hà ngập sâu, lực lượng chức năng đặt hàng rào barie tránh phương tiện đi vào phố.

Đường Nguyễn Trãi ngập sâu cả hai chiều.

Các phương tiện chỉ có thể di chuyển dọc dải phân cách, nhiều phương tiện tìm cách quay đầu.

Hình ảnh đường Nguyễn Trãi lúc 7h30 sáng 7/10.