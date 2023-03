Quy trình cấp biển số xe máy tại công an xã như thế nào?

Người dân đăng ký xe máy tại công an xã từ 21/5/2022.

Theo Thông tư 15/2022 của Bộ Công an (sửa đổi Thông tư 58/2020) quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thì công an xã, phường, thị trấn (gọi chung là công an cấp xã) được đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức.

Quy định trên áp dụng cho những xã, phường trong 3 năm liền kề gần nhất có số lượng đăng ký mới từ 250 môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trở lên trong một năm.

Theo đó, thủ tục đăng ký, cấp biển số cho xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức ở công an cấp xã được thực hiện qua 3 bước.

Bước 1: Nộp lệ phí trước bạ

Chủ xe chuẩn bị hồ sơ phương tiện, hồ sơ khai lệ phí trước bạ gồm: Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu số 02/LPTB; Bản sao các giấy tờ về mua bán, chuyển giao tài sản hợp pháp; Bản sao giấy đăng ký xe của chủ cũ hoặc bản sao giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe của cơ quan công an (áp dụng khi đăng ký sang tên - mua xe cũ) và bản sao các giấy tờ chứng minh tài sản hoặc chủ tài sản thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có).

Chủ phương tiện cũng cần chuẩn bị số tiền tương ứng với phí trước bạ cần nộp cho xe máy. Tùy nơi sinh sống mà mức thu lệ phí trước bạ là 2% hoặc 5% của giá tính lệ phí trước bạ (được quy định cụ thể, không theo giá thực mua).

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký xe máy

Theo Điều 10 của Thông tư 58/2020 thì hồ sơ đăng ký xe máy bao gồm: Tờ khai đăng ký xe; Giấy tờ nguồn gốc xe; giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe; Giấy tờ lệ phí trước bạ xe và xuất trình căn cước công dân của chủ xe.

Lệ phí đăng ký xe máy từ 50.000 đồng đến 4 triệu đồng tùy nơi sinh sống và giá trị của xe.

Bước 3: Bấm chọn biển và giao biển số

Sau khi đã hoàn thành các bước nộp lệ phí trước bạ và nộp hồ sơ đăng ký, chủ xe tiến hành bấm chọn biển số một cách ngẫu nhiên. Biển số sau đó được giao cùng phiếu hẹn lấy giấy đăng ký xe.

Theo thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an), từ ngày 21/5- 1/10/2022 cả nước có 5.994 công an cấp xã đủ điều kiện đăng ký, cấp biển số cho xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/quy-trinh-cap-bien-so-xe-may-tai-cong-an-xa...Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/quy-trinh-cap-bien-so-xe-may-tai-cong-an-xa-nhu-the-nao-168952.html