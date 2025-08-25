Người lao động đi làm thứ Bảy, nghỉ lễ Quốc khánh thế nào?

Theo thông báo của Bộ Nội vụ, Quốc khánh 2/9/2025, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ tổng cộng 4 ngày, bao gồm 2 ngày nghỉ lễ chính thức và 2 ngày nghỉ cuối tuần. Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ lễ Quốc khánh từ thứ Bảy ngày 30/8/2025 đến hết thứ Ba ngày 2/9/2025 Dương lịch.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2025 bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

Đối với những doanh nghiệp làm việc thứ Bảy, người sử dụng lao động có thể chọn phương án nghỉ lễ gồm thứ Ba ngày 2/9 và một trong 2 ngày là thứ Hai (tức 1/9) hoặc thứ Tư (tức 3/9) tùy thực tế.

Về thưởng dịp lễ, Quốc khánh 2/9, Điều 104 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức người lao động tại cơ sở.

Cũng theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động được nghỉ Quốc khánh 2/9 được hưởng nguyên lương. Khi ngày nghỉ lễ trùng với ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật thì được nghỉ bù, tùy theo lịch làm việc của từng doanh nghiệp. Trường hợp người lao động đi làm đúng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 thì được hưởng lương làm thêm giờ.

Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau: vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%; vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Khi người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Theo đó, khi người lao động làm thêm ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 thì được nhận mức tiền lương ít nhất bằng 300%, chưa tính 100% tiền lương ngày nghỉ lễ. Như vậy, tổng thu nhập của người lao động đi làm thêm ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 là 400%.

Khi làm thêm giờ vào ban đêm ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, ngoài việc trả lương theo quy định, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, Tết.