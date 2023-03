Bộ Công an vào cuộc vụ 2 vợ chồng bấm được 4 biển số 'siêu đẹp' ở Đồng Nai

Ngày 31-3, theo nguồn tin của PLO, Bộ Công an đã vào cuộc, phối hợp công an tỉnh Đồng Nai để làm rõ vụ hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ) liên tiếp bấm được 4 biển số xe máy siêu đẹp gây xôn xao dư luận.

“Bước đầu Bộ công an yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai báo cáo cụ thể về sự việc”, nguồn tin cho biết thêm.

Ngay tại trụ sở công an xã Sông Nhạn bất ngờ xuất hiện một chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter 150 trùng biển số 'siêu đẹp' 60B6-888.88. Ảnh: VH.

Trước đó, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra gồm: Phòng CSGT, Phòng Tham mưu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ đến công an xã Sông Nhạn xác minh vụ hai vợ chồng một người dân bấm được 4 biển số xe siêu đẹp tại Công an xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ.

"Quan điểm của công an tỉnh Đồng Nai là sẽ điều tra làm sáng tỏ mọi việc, nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm", Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang nói thêm.

Trong đó, theo thông tin ban đầu vào ngày 29-3, cặp vợ chồng đến Công an xã Sông Nhạn để tiến hành bấm biển số xe máy. Tại đây chồng bấm được biển số 60B6-88.889 cho chiếc xe hiệu Suzuki RGV120 và biển số 60B6-88.886 cho xe SH150i, vợ bấm được biển số 60B6-88.888 và biển 60B6-88868 cho 2 chiếc xe cùng mang nhãn hiệu Yaz.

Sự việc này đã khiến dư luận xôn xao dư luận, nhiều người đặt nghi vấn về sự bất thường này.

Nguồn: https://plo.vn/bo-cong-an-vao-cuoc-vu-2-vo-chong-bam-duoc-4-bien-so-sieu-dep-o-dong-nai-post726536.html