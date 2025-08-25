Bão số 5 di chuyển chậm, gió vẫn 'gào rú' giật cấp 12

Hồi 22h, tâm bão ở 18,5°N – 105,4°E (trên đất liền Nam Nghệ An – Bắc Hà Tĩnh), gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, di chuyển Tây Tây Bắc 10 km/h.

Dự báo diễn biến bão (12 – 24 giờ tới):

10h ngày 26/8: bão đi Tây Tây Bắc 15 km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tâm ở 18,8°N – 103,6°E (Trung Lào). Gió cấp 7, giật cấp 9. 22h ngày 26/8, bão tiếp tục đi Tây Tây Bắc 15 km/h, tâm ở 19,2°N – 101,9°E (Trung Lào), gió dưới cấp 6.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo, với lượng mưa lớn như vậy, trong đêm nay và ngày mai, toàn bộ phía Tây của Hà Tĩnh; vùng giáp ranh Hà Tĩnh - Quảng Trị; vùng giáp ranh Hà Tĩnh - Nghệ An; một phần khu vực giáp ranh Nghệ An - Thanh Hóa có nguy cơ lũ quét và sạt lở đất rất cao đến cực cao.

Trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.