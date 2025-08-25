Triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao quyết định của Bộ Chính trị, điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, giữ chức vụ Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao quyết định của Bộ Chính trị, điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, giữ chức vụ Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Ảnh: PV.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ, tân Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị là cán bộ lãnh đạo được đào tạo cơ bản, kinh qua nhiều vị trí công tác ở Trung ương và địa phương; có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước; có tư duy, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt, hiệu quả, sâu sát cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực được phân công phụ trách.

Theo Thường trực Ban Bí thư, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc quan trọng của Đảng ở Trung ương. Việc kịp thời kiện toàn nhân sự trưởng ban là rất cần thiết để bảo đảm sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với các lĩnh vực chiến lược quan trọng.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị ông Nguyễn Thanh Nghị nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy những kinh nghiệm công tác thực tiễn phong phú của mình, cùng tập thể lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thực hiện tốt chức năng tham mưu trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thanh Nghị bày tỏ lời cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư; cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tín nhiệm phân công ông vào cương vị mới; cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Thành ủy và nhân dân TPHCM trong thời gian ông giữ cương vị Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Ông Nguyễn Thanh Nghị hứa sẽ nỗ lực, quyết tâm cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ, cầu thị, lắng nghe, phát huy tinh thần đoàn kết để cùng tập thể Ban Chính sách, chiến lược Trung ương hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.

Trước đó, trong buổi sáng, tại TPHCM, đã diễn ra Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc, điều động, phân công ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thôi giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các chức danh có liên quan để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó, Bộ Chính trị cũng quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025, để tham gia làm Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đồng thời phân công ông Nguyễn Văn Nên theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TPHCM cho đến Đại hội XIV của Đảng.