Chi tiết 9 trung tâm đô thị lớn của Hà Nội trong quy hoạch 100 năm

Theo Quyết định số 2512 do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ký ban hành, Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm bao phủ toàn bộ địa giới hành chính thành phố với diện tích khoảng 3.359,84km2.

Định hướng phát triển không gian của Hà Nội được tổ chức theo các trục giao thông vành đai, các tuyến hướng tâm và hệ thống đô thị liên kết vùng. Trong đó, các trục động lực đóng vai trò “xương sống” kết nối các cực tăng trưởng với khu vực trung tâm và mạng lưới vùng Thủ đô.

Đây là bản quy hoạch dài hạn nhất của Hà Nội từ trước tới nay, đặt ra định hướng phát triển đến năm 2085 và những giai đoạn tiếp theo. Qua đó, Hà Nội tái cấu trúc đô thị, phân bổ lại dân cư và hạ tầng.

9 trung tâm đô thị lớn

Theo quy hoạch, Hà Nội hình thành 9 trung tâm đô thị lớn dựa trên quy mô, tính chất, vai trò và lợi thế nổi trội của từng khu vực.

Trung tâm đô thị Nam sông Hồng là trung tâm đầu não chính trị, hành chính, văn hóa, di sản, tài chính và thương mại dịch vụ. Khu vực này đồng thời phát triển các chức năng hội nhập quốc tế, y tế, du lịch, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và logistics.

Trung tâm đô thị Bắc sông Hồng được định hướng là trung tâm kinh tế, dịch vụ và hội nhập kinh tế quốc tế.

Trung tâm đô thị phía Đông phát triển theo hướng thương mại dịch vụ, hội nhập quốc tế, kết hợp y tế, du lịch, logistics và giáo dục đào tạo.

Trung tâm đô thị thể thao sẽ phục vụ các hoạt động thể thao quốc gia và quốc tế.

Trung tâm đô thị Phú Xuyên sẽ là đầu mối logistics, y tế và công nghiệp công nghệ cao ở phía Nam Hà Nội.

Trung tâm đô thị Vân Đình - Đại Nghĩa được định hướng phát triển theo mô hình đô thị di sản, văn hóa tâm linh, du lịch dịch vụ sinh thái và làng nghề.

Trung tâm đô thị Xuân Mai sẽ phát triển theo hướng giáo dục đào tạo, sinh thái cảnh quan và du lịch dịch vụ.

Trung tâm đô thị Hòa Lạc tiếp tục phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo và y tế, với trọng tâm là Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trung tâm đô thị Sơn Tây được định hướng là đô thị văn hóa, di sản, đào tạo, y tế và sinh thái cảnh quan.

9 cực tăng trưởng

Quy hoạch Thủ đô xác lập 9 cực tăng trưởng, tạo động lực phát triển mới cho Hà Nội. Trong đó, cực trung tâm gồm khu nội đô lịch sử và mở rộng ở hữu ngạn sông Hồng, giữ vai trò trung tâm hành chính, tài chính, văn hóa cốt lõi của Thủ đô.

Cực phía Bắc tại khu vực Đông Anh - Mê Linh - Sóc Sơn (cũ) có vai trò là động lực hội nhập. Khu vực này được định hướng phát triển thành đô thị dịch vụ, thương mại quốc tế, tài chính và logistics gắn với sân bay Nội Bài, khu thương mại tự do, trung tâm công nghiệp công nghệ cao.

Cực phía Đông thuộc khu vực Gia Lâm - Long Biên (cũ) sẽ phát triển các tổ hợp thương mại quy mô vùng, cảng cạn ICD và trung tâm logistics hiện đại gắn với trục Quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; kết nối Thủ đô với tam giác kinh tế động lực phía Đông (Hải Phòng - Quảng Ninh).

Ở phía Nam, khu vực Phú Xuyên - Ứng Hòa (cũ) được định hướng thành cực phát triển công nghiệp và logistics gắn với sân bay thứ hai phía Nam Hà Nội, đường sắt tốc độ cao và cảng sông.

Cực phía Tây Nam (thuộc vùng Xuân Mai - Chương Mỹ cũ) là đô thị giáo dục, đào tạo, y tế gắn với nghỉ dưỡng sinh thái.

Cực phía Tây (Hòa Lạc) là đô thị khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục, khu thương mại tự do; gắn với trục phát triển kết nối các tỉnh phía Tây (Phú Thọ, Sơn La,...).

Cực phía Tây Bắc (đô thị Sơn Tây - Ba Vì) là đô thị văn hóa lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng gắn với rừng quốc gia, núi Tản - sông Đà, nhiệm vụ an ninh - quốc phòng; kết nối với các đô thị Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Trì - Phú Thọ.

Cực sông Hồng có không gian cảnh quan đặc biệt, đa chức năng; là trung tâm văn hóa, tài chính, dịch vụ thương mại, du lịch và động lực phát triển mới của Thủ đô.

9 trục động lực kết nối toàn vùng Thủ đô

Trong quy hoạch mới, Hà Nội xác lập 9 trục động lực phát triển, đóng vai trò kết nối các cực tăng trưởng, trung tâm đô thị lớn với khu vực nội đô và mạng lưới liên kết vùng.

Trục Nhật Tân - Nội Bài/Bắc Thăng Long - Nội Bài là xương sống hình thành đô thị phía Bắc, cửa ngõ đối ngoại quan trọng, đồng thời là biểu tượng cho sự hiện đại và hội nhập của Thủ đô.

Trục Hồ Tây - Cổ Loa - sân bay Gia Bình kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với vùng kinh tế mới phía Đông Bắc và sân bay Gia Bình (Bắc Ninh). Khu vực dọc tuyến sẽ hình thành các đô thị sáng tạo, trung tâm tài chính, công nghệ cao và các khu dịch vụ chất lượng cao.

Trục Quốc lộ 5/cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được định hướng là hành lang kết nối Hà Nội với cửa ngõ ra biển và hệ thống cảng biển quốc tế. Trục này sẽ phát triển theo mô hình đô thị dịch vụ, thương mại và logistics thông minh.

Trục Quốc lộ 1A/cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ là hành lang kinh tế chủ đạo kết nối Hà Nội với mạng lưới kinh tế phía Nam và vùng duyên hải. Thành phố định hướng tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ, logistics và vận tải đa phương thức dọc tuyến.

Trục Quốc lộ 21B/Quốc lộ 21C ngoài vai trò hỗ trợ giảm tải cho Quốc lộ 1A còn là trục không gian xanh và văn hóa đặc thù. Trục này kết nối chuỗi di sản gồm Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ba Sao, Hương Tích và Bái Đính.

Trục Quốc lộ 6/tuyến Hà Đông - Xuân Mai phát triển chuỗi đô thị sinh thái, kết nối khu vực trung tâm với đô thị Xuân Mai và cửa ngõ vùng Tây Bắc.

Trục Đại lộ Thăng Long/Hồ Tây - Ba Vì kết nối trung tâm Hà Nội với cực tăng trưởng phía Tây, gồm đô thị Hòa Lạc và vùng Ba Vì. Không chỉ giữ vai trò động lực cho kinh tế tri thức với các lĩnh vực khoa học, công nghệ và giáo dục, đây còn là trục không gian văn hóa - cảnh quan kết nối văn hóa Thăng Long với xứ Đoài.

Quốc lộ 32/tuyến Tây Thăng Long là trục hướng tâm quan trọng, kết nối khu vực trung tâm với đô thị Sơn Tây và vùng thượng lưu sông Hồng - Phú Thọ. Không gian dọc tuyến được định hướng phát triển theo mô hình đô thị du lịch, dịch vụ và văn hóa lịch sử.

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là trục chiến lược của toàn bộ quy hoạch, vừa là không gian xanh trung tâm, vừa là hành lang kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị sáng tạo dọc hai bên sông Hồng.

Theo định hướng của Hà Nội, trục sông Hồng sẽ trở thành không gian biểu trưng cho hình ảnh Thủ đô “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo”, hướng tới biểu tượng mới của đô thị hiện đại trong tương lai.

Tuyến này đồng thời kết nối các tỉnh dọc sông Hồng, hình thành vùng cảnh quan kinh tế - sinh thái đặc trưng của khu vực phía Bắc.