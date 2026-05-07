Hà Nội thống nhất di dời, quy hoạch toàn bộ khu dân cư ngoài đê sông Hồng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND TP Hà Nội vừa ban hành thông báo kết luận về buổi làm việc, nghe báo cáo về tính toán thủy lực, an toàn thoát lũ của sông Hồng thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND thành phố Hà Nội cơ bản thống nhất với báo cáo, đề xuất ý tưởng Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng của nhà đầu tư đưa ra.

Theo đó, khu vực bãi sông sẽ được điều chỉnh tăng tỷ lệ, quy mô diện tích đất xây dựng để đáp ứng các mục tiêu phát triển Trục Đại lộ cảnh quan Sông Hồng (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) là trục chiến lược, trục không gian xanh trung tâm, trục kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị gắn với văn hóa sáng tạo, khoa học công nghệ dọc hai bên sông Hồng.

Đặc biệt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND thành phố Hà Nội thống nhất việc từng bước di dời, sắp xếp, quy hoạch lại toàn bộ khu dân cư ngoài đê đáp ứng yêu cầu tái thiết toàn diện, đồng bộ không gian hai bên sông Hồng theo định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội.

Các làng nghề như làng gốm Bát Tràng, Kim Lan, Văn Đức, làng nghề trồng hoa đào Nhật Tân được gìn giữ và hồi sinh trong cấu trúc không gian phát triển mới trên cơ sở đảm bảo môi trường sống chất lượng và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Thành phố định hướng bảo tồn và phát triển làng nghề gắn với không gian văn hoá du lịch trải nghiệm, công viên chuyên đề; tái thiết không gian ở và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phát triển kinh tế sáng tạo gắn với bản sắc địa phương, cải thiện điều kiện sống của người dân làng nghề, đảm bảo môi trường sống an toàn, văn minh và bền vững...

Cơ quan chức năng thống nhất với phương án đề xuất điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đã đảm bảo phù hợp với định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và mục tiêu, tiêu chuẩn phòng, chống lũ theo Quy hoạch phòng chống lũ, đê điều theo Quyết định số 257 ngày 18/02/2016 được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 429 ngày 21/4/2023 của Thủ tướng.

Hai cơ quan cũng thống nhất phương pháp tiếp cận của dự án đáp ứng yêu cầu không gian thoát, an toàn lũ trên cơ sở tính toán mô hình thủy lực đảm bảo đầy đủ các số liệu về thủy văn, thủy lực, an toàn thoát lũ, tính toán cốt cao độ thiết kế; đồng thời, lồng ghép giải pháp chỉnh trị mực nước sông Hồng phù hợp với mùa mưa lũ, mùa khô cạn, đặt sông Hồng trong tổng thể các con sông qua Hà Nội để có phương án chỉnh trị, khôi phục các dòng sông Tích, sông Nhuệ, sông Đáy...

Bộ và thành phố cũng thống nhất nghiên cứu phương án đập dâng trên sông Hồng (khu vực phố Hiến) và trên sông Đuống (phía dưới Long Tửu).