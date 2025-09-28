Quân dân Quảng Trị chạy đua với bão số 10

Ở làng biển Nhân Trạch, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị, chính quyền đã quyết định dỡ một phần của chiếc cầu phao dân sinh bắc qua sông Dinh để tàu thuyền vào sâu phía thượng nguồn tránh trú bão số 10.

Ở chiếc cầu phao này, Đồn Biên phòng Lý Hoà, thuộc Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã bố trí gần 10 cán bộ chiến sỹ, vừa hướng dẫn tàu thuyền qua cầu và hỗ trợ người dân qua lại trên cây cầu này an toàn.

Ở phía bờ biển, những chiếc bơ nan được người dân thuê xe cẩu thuyền lên đưa sâu vào trong bờ nhằm tránh sóng cuốn mất.

Những gia đình không có điều kiện thuê xe cẩu thì dùng sức người để đưa bơ nan vào bờ.

Bộ đội hướng dẫn và giúp dân tháo dở các trang thiết bị tránh bị va đập khi sóng lớn và giằng néo các tàu lại với nhau nhằm tạo sự liên kết để chống chọi với sóng lớn.

Không chỉ giúp dân neo đậu tàu thuyền, lực lượng bộ đội còn giúp nhà trường chằng, chống, gia cố cửa ở các lớp học.

Bộ đội cùng giáo viên bơm nước vào các bao bóng đặt lên mái nhà nhằm chống tốc mái - một sáng kiến khá hiệu quả của người dân làng biển những năm gần đây.

Tình đoàn kết quân - dân là động lực tiếp thêm sức mạnh để cùng nhau vượt qua thiên tai, địch hoạ.