Sân bay Hưng Yên sẽ được đặt ở đâu và khi nào bắt đầu xây dựng?

Sân bay Hưng Yên đặt ở đâu?

Mới đây, trong dự thảo điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, Hưng Yên đề xuất nghiên cứu làm sân bay quốc tế.

Không chỉ mang ý nghĩa về hạ tầng giao thông, Sân bay Hưng Yên còn được xem là “đòn bẩy” quan trọng cho chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Nếu được phê duyệt và đi vào hoạt động, công trình này sẽ tạo cú hích thu hút đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, logistics, thương mại và dịch vụ.

Sân bay Hưng Yên trong tương lai. Hình minh hoạ được tạo bởi AI

Sân bay Hưng Yên được nghiên cứu đặt tại xã Đồng Châu mới. Dự án được xác định triển khai nghiên cứu sau năm 2030, phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc. Vậy, Sân bay Hưng Yên đặt ở đâu?

Xã Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên mới, được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Đông Hoàng, Đông Cơ, Đông Lâm và Đông Minh (trước đây thuộc huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Đây là vị trí chiến lược của vùng duyên hải Bắc Bộ, có khả năng kết nối thuận lợi với các tỉnh, thành trong khu vực đồng bằng sông Hồng thông qua hệ thống quốc lộ, cao tốc và trục ven biển. Nếu được đầu tư đồng bộ, sân bay tại đây không chỉ phục vụ riêng một địa phương mà còn có thể trở thành điểm trung chuyển hàng không, logistics cho cả vùng, góp phần giảm tải cho các sân bay hiện hữu như Nội Bài.

Ngoài ý nghĩa về giao thông, việc đặt sân bay ở đây còn mở ra dư địa phát triển kinh tế biển, công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Khu vực này hiện được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới, gắn với các khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển. Sân bay sẽ đóng vai trò hạ tầng then chốt, tạo sức hút đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao vị thế của khu vực trong chiến lược phát triển dài hạn của vùng Bắc Bộ.

Theo báo cáo kinh tế – xã hội năm 2025, Hưng Yên nằm trong nhóm 10 địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước, với quy mô GRDP ước đạt 166.106 tỷ đồng, tăng 8,78%. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng chiến lược phát triển dài hạn. Dự thảo quy hoạch đặt mục tiêu xây dựng Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, phát triển theo mô hình đô thị mạng lưới, đa cực, hài hòa với cảnh quan sông Hồng và tăng cường kết nối với Thủ đô Hà Nội.

Cùng với sân bay, tỉnh Hưng Yên cũng dự kiến đầu tư dự án cảng Ba Lạt tại xã Hưng Phú. Trong đó có quy hoạch kho xăng dầu Ba Lạt với quy mô dưới 5.000m3. Cảng này có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải khoảng 3.000 tấn ở khu vực trong sông và có thể đạt tới 5.000 tấn nếu đủ điều kiện.