Hà Tĩnh, Nghệ An: Dừng các cuộc họp chưa cấp thiết, bắt đầu sơ tán dân

Ngày 27-9, do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi), trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An bắt đầu xuất hiện mưa, giông, đặc biệt tại các huyện ven biển.

Lực lượng chức năng đang gia cố tuyến đê ven biển ở xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh: Tập trung cao nhất công tác ứng phó

Tại Hà Tĩnh, trước dự báo đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó.

Theo đó, các cuộc họp chưa cần thiết đều được tạm dừng để tập trung cho công tác chống bão. Các cơ quan, đơn vị bố trí trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh; đồng thời triển khai ngay phương án sơ tán dân theo kịch bản 3 trong Phương án ứng phó thiên tai của tỉnh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương rà soát, xác định những khu vực nguy cơ cao về ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét để kịp thời di dời người dân. Đồng thời, tổ chức lực lượng kiểm soát giao thông, nghiêm cấm người dân vớt củi, đánh cá tại khu vực nguy hiểm.

Công tác bảo đảm an toàn công trình hồ đập, đê điều, hệ thống điện, phương án cứu hộ cứu nạn đều được chuẩn bị sẵn sàng.

Phương tiện máy móc được huy động tới để gia cố đê xung yếu ven biển ở Hà Tĩnh.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết toàn bộ 3.983 phương tiện với 10.994 lao động đã vào bờ tránh trú an toàn. Hà Tĩnh cũng đã ban hành lệnh cấm biển từ 7 giờ 30 phút sáng 27-9.

Công tác chằng chống nhà cửa, bảo vệ cơ sở nuôi trồng thủy sản, di dời tài sản và vật nuôi ra khỏi vùng nguy hiểm đang được các địa phương đang gấp rút triển khai.

Trước bão số 10, toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có hơn 4.325 ha diện tích thủy sản đang nuôi, sản lượng chưa thu hoạch ước trên 5.000 tấn. Riêng nuôi lồng bè có 143 lồng và 69 chòi canh.

Ngoài ra, diện tích cây ăn quả có múi trên 11.600 ha, trong đó bưởi Phúc Trạch đang vào vụ, mới thu hoạch được khoảng 70% sản lượng. UBND tỉnh hà Tĩnh đã yêu cầu huy động lực lượng hỗ trợ bà con thu hoạch nông sản, giảm thiệt hại.

Mưa lớn gây ngập ở tuyến đường 72m tại Nghệ An.

Các lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng Hà Tĩnh tổ chức thường trực 100% quân số, sẵn sàng cơ động khi có yêu cầu.

Theo công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nào để xảy ra thiệt hại về người do chủ quan, lơ là sẽ phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy.

Nghệ An: Di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm trước 17 giờ chiều ngày mai

Với tỉnh Nghệ An, tại các phường như Trường Vinh, Thành Vinh…(thuộc TP Vinh cũ), mưa lớn làm nhiều tuyến đường bị ngập nặng. Nhiều phương tiện bị ngập nước, chết máy phải gọi xe cứu hộ.

Sau cuộc họp trực tuyến với Chính phủ sáng 27-9, ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An- Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Nghệ An cùng UBND tỉnh đã họp trực tuyến với các địa phương trong tỉnh về công tác ứng phó bão số 10.

Công an xã Quỳnh Văn (tỉnh Nghệ An) giúp người dân di chuyển tài sản, lương thực.

Phó tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các cấp, ngành và địa phương cần phải triển khai công tác ứng phó với bão số 10 khẩn trương và kịp thời.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và các phường, xã ven biển hướng dẫn, hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp cần thiết, bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu.

Cán bộ chính quyền và các cơ quan sẵn sàng lực lượng, lương thực để triển khai nhanh nhất công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Một số nhà người dân ở xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An đã bị ngập sâu.

Tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra.

Đồng thời, có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân. Phải di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm trước 17 giờ chiều ngày mai (28-9).

Đặc biệt, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, nhất là đối với các khu vực trọng điểm, khu vực có nguy cơ bị chia cắt, khu vực đã bị thiệt hại nặng nề do thiên tai thời gian qua.