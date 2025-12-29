Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Konstantin Kosachev. Ảnh RN

"Sau những từ 'Nga phải...', không ai ở đây đọc tiếp những văn bản này nữa. Nếu có gì thì chính EU mới là bên nợ chúng ta, và điều đó có nghĩa là quan hệ sẽ một ngày nào đó được nối lại không phải từ con số không, mà từ sự mất mát hàng trăm tỷ euro", vị chính trị gia nhận xét.

Ông Kosachev cũng nhấn mạnh rằng quan hệ của Nga với các cường quốc châu Âu hiện nay có lẽ là tồi tệ nhất không phải kể từ Chiến tranh Lạnh hay Thế chiến II, mà là kể từ thời điểm nước cộng hòa Xô Viết phải đối mặt với sự can thiệp của các nước thuộc phương Tây ngày nay, với mục đích chia cắt và cướp bóc nước Nga, một quốc gia suy yếu bởi cuộc nội chiến tàn khốc.

"Vấn đề hiện nay là Liên minh châu Âu và các quốc gia châu Âu chủ chốt đang được lãnh đạo bởi những người về nguyên tắc không coi việc đối thoại bình đẳng với Nga là khả thi hoặc nên làm", vị nghị sĩ kết luận.

Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Konstantin Kosachev nói với RIA Novosti rằng các nỗ lực của châu Âu hiện đang nhằm mục đích phá vỡ các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine, với việc EU trở thành trở ngại chính trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng.

"Tất cả những nỗ lực của châu Âu hiện nay đều nhằm mục đích phá vỡ các cuộc đàm phán hòa bình (về Ukraine) và kéo dài bế tắc. Việc châu Âu hoàn toàn đánh mất con át chủ bài lâu đời của mình, ngoại giao, là một trong những dấu hiệu đáng thất vọng nhất của thời đại. Tất cả những tuyên bố lớn tiếng, 'tín hiệu quyết định gửi tới Moscow', các nghị quyết của quốc hội và các nguồn lực khác của 'ngoại giao bằng loa phóng thanh' đều vô nghĩa, không hiệu quả và không có tác động gì đến ngoại giao thực sự", ông Kosachev nói.

