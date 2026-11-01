Phụ huynh cho con 15 tuổi uống bia rồi vẫn để con lái xe ra đường

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), một nam sinh 15 tuổi bị phát hiện điều khiển xe đạp điện khi trong hơi thở có nồng độ cồn 0,100 mg/lít khí thở. Đáng chú ý, số bia em đã uống được chính phụ huynh cho phép sử dụng trong bữa cơm gia đình.

Cụ thể, khoảng 21h tối 31/10, tại đường Nguyễn Đình Tú, phường Lương Tài (Bắc Ninh) tổ công tác CSGT tiến hành kiểm tra và phát hiện em N.L.G.M. (sinh năm 2011), học sinh một trường THPT trên địa bàn, điều khiển xe đạp điện khi trong hơi thở có nồng độ cồn 0,100 mg/lít khí thở.

Theo lời khai của nam sinh, trước đó, sau khi gia đình hoàn thành việc dỡ mái tôn, mọi người cùng ăn cơm và uống bia. Trong bữa ăn, phụ huynh cho em uống 2 cốc bia. Sau đó, em điều khiển xe đạp điện tham gia giao thông và bị lực lượng CSGT phát hiện.

Vụ việc đáng chú ý không chỉ bởi người điều khiển xe có nồng độ cồn mới 15 tuổi, mà còn ở việc chính phụ huynh đã cho phép con sử dụng bia trước khi tham gia giao thông.

CSGT phát hiện nam sinh 15 tuổi điều khiển xe đạp điện có nồng độ cồn 0,100 mg/lít khí thở. Đáng chú ý, em được chính phụ huynh cho uống bia trong bữa cơm gia đình. (Ảnh minh hoạ)

Theo quy định tại Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, việc cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi là hành vi bị nghiêm cấm. Pháp luật cũng nghiêm cấm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

Ở độ tuổi 15, trẻ chưa có đầy đủ nhận thức và khả năng tự đánh giá những nguy cơ có thể xảy ra khi sử dụng rượu, bia. Vì vậy, trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục, quản lý và bảo vệ con em là rất quan trọng.

Việc cho trẻ chưa đủ 18 tuổi uống bia không chỉ đi ngược quy định pháp luật mà còn có thể hình thành nhận thức sai lệch về việc sử dụng đồ uống có cồn. Đặc biệt, để trẻ điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi uống bia tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính các em và những người đi đường.

Từ vụ việc trên, Cục CSGT nhấn mạnh trách nhiệm của phụ huynh trong việc giáo dục con em chấp hành pháp luật, tuyệt đối không cho trẻ chưa đủ 18 tuổi sử dụng rượu, bia, đồng thời không để các em điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng đồ uống có cồn.